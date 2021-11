"Todo normal": buen balance del día después de las elecciones

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.11.2021 - Última actualización - 10:51

10:47

La flexibilización del protocolo sanitario, medida posible por la baja de casos de Covid-19, y la menor cantidad de candidaturas en comparación con las PASO, fueron claves para una tarea más ágil que en septiembre.

Magdalena Gutiérrez es titular de la delegación Santa Fe de la Secretaría Electoral Nacional y a la hora de hacer un balance sobre la jornada electoral de este domingo fue categórica: "Podemos decir que fue un éxito", evaluó este lunes por la mañana en diálogo con El Litoral, minutos antes de trasladarse a la sede de la Secretaría Electoral provincial donde estaban arribando las urnas desde todo el territorio santafesino.

- ¿Confirmaron que la flexibilización del protocolo sanitario facilitó la fluidez del acto comicial?

- Podemos decir que tuvimos una jornada con éxito donde hubo mayor participación, con un 70 % del padrón a diferencia de las Paso que tuvo cerca del 60 %. Para septiembre la gente estaba todavía con mucho miedo a los contagios (por Covid-19) y esa condición ya no estaba presente este domingo. Que la gente haya ido a votar es signo de que las cosas están funcionando bien y la decisión de flexibilizar los protocolos facilitó mucho el acceso a los establecimientos y que las personas pudieran hacer la fila en su mesa. Además, hubo menos candidatos y ese dato posibilitó que la tarea sea más rápida a la hora de elegir en el cuarto oscuro para los cargos nacionales y en la cabina para la elección provincial. Para las Paso teníamos muchas más listas y era más dificultoso encontrar al candidato.

- ¿Registraron alguna situación excepcional o que a las autoridades de mesa les haya llamado la atención?

- Fue todo normal. Las denuncias que hemos tenido fueron por falta de boletas al inicio o en el transcurso de la jornada pero se pudieron solucionar de manera inmediata. Pudo haberse registrado alguna situación particular pero todo transcurrió con la mayor normalidad, sin nada extraño ni una situación diferente de las que habitualmente suceden.

Por supuesto que la lluvía del sábado a la noche nos preocupaba por lo que pudiera ocurrir al comienzo de la jornada siguiente, pero por suerte más allá de algunos lugares puntuales, en general, no hubo inconvenientes.

- Faltan dos años todavía, pero si se tuviera que pensar en algo para mejorar en las próximas elecciones de 2023, ¿qué propondría?

- Por ahora no hemos hecho ese balance pero lo que no se pudo hacer este año fue capacitación presencial a las autoridades. Generalmente se hacen y son necesarias, pero se complicó por la pandemia y fueron virtuales. Es mucha información si se tiene en cuenta que coincidían dos elecciones: una nacional y una provincial (con dos sistemas diferentes) y eso significa mucha información para volcar en las actas. Podría decir que ese fue el punto débil de estas elecciones pero vino de mano de una pandemia que no permitía hacer capacitaciones presenciales y habilitó la vía virtual. Eso es lo que se podría implementar para las próximas elecciones.

- ¿Hubo muchas autoridades de mesa que se dieron de baja?

- La deserción fue en las elecciones generales mucho menor que para las Paso. Esto facilitó que las aperturas de las mesas fueran entre las 8 y las 8.30. En septiembre tuvimos mesas que se pudieron constituir recién a las 10 de la mañana. Calculamos que el aumento del viático hizo que confirmara más gente, ya que fueron 5 mil pesos y 1000 más para quienes estuvieron en las Paso y en las generales.

Seguro y rápido

El escrutinio provisorio fue muy rápido y tal como se había anticipado, a las 21 del domingo ya había tendencias claras de los resultados. "A las 21 teníamos el 82 % de las mesas cargadas y a las 22 habíamos cerrado el provisorio con el 99 % de las mesas", contó Pablo Ayala, secretario Electoral de Santa Fe. Los horarios también se cumplieron durante la mañana: "A las 8.30, el 98 % de las mesas estaban constituidas".