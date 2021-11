Ed Sheeran y BTS fueron los máximos ganadores en los premios MTV europeos

En una gala marcada por la igualdad y la visibilización de los derechos del coletivo LGBTQ+, que por primera vez tuvo a una artista transexual, la alemana Kim Petras, sobre el escenario, el británico Ed Sheeran y el grupo juvenil pop surcoreano BTS se coronaron como los principales vencedores en los premios MTV Europe Music Awards (EMA), entregados en la ciudad húngara de Budapest.

Sheeran obtuvo el galardón al mejor artista y a la mejor canción, por "Bad Habits", dos de los rubros más importantes; en tanto que BTS se alzó con la estatuilla al mejor grupo, mejor artista pop, mejor artista pop de K-Pop y mejores fans.

👀.@lilnasx, was clearly busy at the🚗 drive-thru, but his hard work payed off tonight with his #MTVEMA Best Video win! 🏆 pic.twitter.com/cxr8JoLqsJ