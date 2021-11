https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Pablo Mandrile Apuntes sobre las elecciones nacionales En política nunca es fácil librarse de los fantasmas del pasado. Sea cual fuere la decisión de los vástagos, la batalla por los liderazgos apenas comenzó.

Por Pablo Mandrile (*)

Formalmente se decidió el nuevo reparto de bancas en el Congreso de la Nación a partir de diciembre; políticamente bastante más. Al menos eso pareciera haber sucedido en esta Argentina en la que en apenas unos días puede cambiar todo, pero en largas décadas seguir todo igual. Una imagen vale más que mil palabras. Un presidente en solitario hablando a la Nación a través de un extenso mensaje grabado. No habrá reelección para Alberto Fernández, una novedad desde la reforma del ´94 que abre un escenario político inédito y delicado. Del otro lado, algarabía y festejos en un escenario repleto de egos difíciles de administrar de cara al 2023. Veremos cómo gestionan las ambiciones los paladines de Juntos por el Cambio. La vicepresidenta convaleciente. El Congreso, sin mayorías de ninguna coalición: ¿incentivo para la negociación y los acuerdos o ensanchamiento de la grieta (improductiva)? Vayan algunas interpretaciones sobre lo acontecido este domingo.

Recomposición del espacio no peronista

La abstención de Macri a la candidatura presidencial en 2011, la Convención radical en Gualeguaychú de 2015 y la gira nacional emprendida por el ex presidente luego de la derrota en las Paso 2019, son los tres hitos que permitieron reunificar y dotar de competitividad electoral al universo de votantes no peronistas que se hallaban a la deriva post 2001. Las alianzas electorales van y vienen, pero las fracturas ideológicas y políticas de una sociedad son más profundas, "cárceles de larga duración" diría Fernand Braudel. Peronismo y no peronismo continúan siendo el parte aguas central que ordena las preferencias políticas de los argentinos desde hace 70 años. Existen matices y otras tradiciones se dirá, pero estos no quitan que la famosa grieta sea en realidad el revival de contrapuntos más añejos y enraizados en nuestra cultura política vernácula.

Sobre este trasfondo, la irrupción de Juntos por el Cambio como fuerza nacional capaz de ganar elecciones y, lo que es más importante, perder pero seguir compitiendo sin resquebrajarse, pareciera haberle devuelto al sistema político argentino cierto equilibrio y posibilidad de alternancia real. Como lúcidamente observó hace ya algunos unos años el profesor Natalio Botana, en la consolidación de dos coaliciones políticas en torno al centro ideológico radican gran parte de las expectativas de revertir la decadencia nacional que lleva ya varias décadas. Resta por ver, el tiempo dirá, si las sociedades del siglo veintiuno son "representables" a través de dos opciones políticas o más bien la complejidad social, ética y tecno-comunicacional de nuestra época requiere pensar nuevos esquemas y formas de representación democrática.

Cristina y Macri: ¿parricidio político en ciernes?

Tal vez estemos asistiendo al declive, o extinción dirán los más osados, del poder acumulado y ejercido por las dos figuras que marcaron la vida política y los destinos del país en los últimos 15 años. Una cosa es cierta, ni Cristina es la de 2011 ni Macri el de 2015. El reloj corre, también para los poderosos. Podrán retener más o menos poder de decisión institucional, en el caso de la actual vicepresidenta, o de influencia intra partido, en el caso del ex presidente, pero todo hace suponer que sus mejores horas al calor del clamor popular ya quedaron atrás.

Como sea, la pregunta correcta no es qué quieren hacer ellos, sino qué piensan hacer (o dejarles hacer) sus socios políticos. Por el lado de Juntos por el Cambio habrá que seguir con atención cómo mueven sus piezas Rodríguez Larreta, Vidal, Bullrich, Morales, Cornejo, Lousteau, Manes, Carrió... y los nombres siguen. Demasiados alfiles para una partida de ajedrez. En el Frente de Todos ¿se animará algún gobernador mediterráneo o litoraleño a ensayar una nueva intentona por ganar la Casa Rosada llegando desde el interior? ¿Osarán enfrentar al unitarismo Nac&Pop con asiento en provincia de Buenos Aires y el Instituto Patria? ¿Qué posicionamiento jugarán en el nuevo escenario el sindicalismo (reunificación de la CGT mediante) y los movimientos populares?

Más allá de los nombres ambas coaliciones se enfrentan al mismo dilema: ¿qué hacer con la sombra de los "padres" otrora todopoderosos? Freud podría aportar algo de claridad al asunto. Marx, desde sus reflexiones brumarias, nos recuerda que en política nunca es fácil librarse de los fantasmas del pasado. Sea cual fuere la decisión de los vástagos, la batalla por los liderazgos apenas comenzó y las presidenciales de 2023 quedan a la vuelta de la esquina. El poder no es huérfano, siempre se las ingenia para encontrar algún alma bien intencionada (y suficientemente ambiciosa) dispuesta a ejercerlo.

Principios y circunstancias, ¿qué hacer?

Si en nombre del ideario republicano siempre es menester defender el diálogo político, también es cierto que todo principio se juega en el terreno de las contingencias y contradicciones históricas de cada época y cada lugar. Menudo atolladero le tocará resolver a los dirigentes de Juntos por el Cambio si se materializa el llamado al diálogo anunciado por el presidente.

Ahora bien, convocar al diálogo desde la derrota suena más a buscar un compañero en el naufragio que a genuino reconocimiento de que al barco llamado Argentina se lo salva entre todos. No es lo mismo convocar acuerdos desde la autoridad y legitimidad que otorgan las urnas que hacerlo perdidoso y reculando en chancletas. Un gran error político de Macri fue, precisamente, no haber promovido una apertura de su base de sustentación política luego del triunfo en las elecciones de medio término de 2017. Esto no obstruye -más bien urge- la necesidad de encarar una agenda de acuerdos legislativos entre gobierno y oposición que, lejos de grandes consignas y apegados a la discreción que la delicada situación económica y social amerita, colabore a garantizar la gobernabilidad en los años venideros. El horizonte de un posible default con el FMI y sus temibles consecuencias ablandan hasta al "gorila" más bravío. Nadie querrá heredar tierra arrasada en 2023. La ética de la responsabilidad política se impone en honor a Max Weber.

La única verdad es la realidad

"O dejamos de jorobar con la grieta, o nos seguimos hundiendo en el pozo". Frase textual de un conocido dirigente santafesino con suficientes suelas gastadas en despachos provinciales y nacionales. ¿Será que estamos asistiendo a un cambio de ciclo en el discurso legitimante de la política? ¿Será que este cambio va más allá del discurso y refleja una maduración política más profunda de nuestras elites dirigenciales? ¿Será que esta maduración (de comprobarse) conseguirá revertir el estado de cosas de una buena vez, conjurar la movilidad social descendente y la falta de expectativas de futuro que horadan hasta la anarquía los lazos sociales?

Ensayemos tres alternativas políticas. La vía autoritaria -ruptura del orden constitucional mediante- por suerte parece no tener espacio en nuestro país. No obstante, cabría advertir que la tentación autocrática (hermana menor de las tiranías) está muy de moda en todo el mundo y también encuentra admiradores -a derecha e izquierda- por estos pagos. Segunda opción: el triunfo rotundo de una coalición política que consiga amplias mayorías en el Congreso Nacional y reordene el sistema político y económico en torno a una nueva hegemonía reformista. Esta opción tampoco resulta viable. A cinco décadas que Portantiero lo teorizara, el "empate hegemónico" pareciera continuar vigente en la Argentina de hoy. Resta una tercera alternativa. Negociación y acuerdos, intentarlo al menos. No es que nuestros dirigentes no lo hagan; hacen falta más y mejores acuerdos y, sobre todo, consensos de hacia dónde se quiere avanzar. No podemos seguir intentando dominar las complejidades del capitalismo tecno-comunicacional con herramientas institucionales y políticas públicas pensadas para la sociedad industrial del siglo veinte.

Argentina fue grande y las sombras de aquella grandeza son las que impiden que estemos aún peor. Y lo fue a fuerza de trabajo, producción y una cultura igualitaria (plasmada en instituciones y leyes) que la distinguieron históricamente entre sus vecinos. Urge retomar esos pilares si queremos levantar la hipoteca de hambre y exclusión que pesa sobre las generaciones que vendrán. Hace apenas un mes atrás, Paula Altavilla, presidente del 57° coloquio de IDEA, bregaba "Los líderes empresariales, sindicales, sociales y políticos argentinos tenemos que tomar una decisión: seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora y ser recordados como la generación responsable de que la Argentina estructuralice este nivel de pobreza (…) o podemos elegir ser la generación que cambie la tendencia y genere un punto de inflexión". Suscribo.

(*) Politólogo

