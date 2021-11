https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.11.2021 - Última actualización - 12:44

12:38

Nadie sabe qué es lo que hará el "Barba" (¿un mix?), pero los dirigentes ya pidieron en la Liga "que el clásico con Unión no se juegue el domingo 12 de diciembre". Hay una sola chance para eso: que el Tate llegue con chances de Sudamericana.

Exige una semana de descanso para ir a Santiago Colón en modo final: pide jugar el clásico "viernes 10 o sábado 11" Nadie sabe qué es lo que hará el "Barba" (¿un mix?), pero los dirigentes ya pidieron en la Liga "que el clásico con Unión no se juegue el domingo 12 de diciembre". Hay una sola chance para eso: que el Tate llegue con chances de Sudamericana. Nadie sabe qué es lo que hará el "Barba" (¿un mix?), pero los dirigentes ya pidieron en la Liga "que el clásico con Unión no se juegue el domingo 12 de diciembre". Hay una sola chance para eso: que el Tate llegue con chances de Sudamericana.

Faltan cinco fechas para jugar la segunda final en el año y la tercera en dos años de la mano de José Vignatti. Y faltan cuatro fechas para un partido que siempre es especial en Santa Fe: el clásico ciudadano. La producción exclusiva de El Litoral en Capital Federal de hace algunos días terminó por "agitar" las aguas en el Mundo Colón: el presidente de la AFA, "Chiqui" Tapia, confirmó el diario de Santa Fe que el partido va en Santiago del Estero en el Madre de Ciudades; el Director General de la Liga, Eduardo Spinosa, oficializó el día: sábado 18 de diciembre en horario a confirmar. Ahora, en las últimas horas, Colón hizo un pedido especial en Viamonte y Puerto Madero: quiere jugar el derby viernes 10 ó sábado 11 de diciembre.

"Nosotros no sabemos qué decisión deportiva tomará Eduardo: es facultad de él y nosotros no nos metemos. No corresponde, confiamos a muerte en él. Puede poner titulares, suplentes o armar un mix contra Unión en el clásico de la última fecha. Lo que nosotros hicimos como dirigentes es cuidar los intereses: planteamos en AFA y Liga que el sábado 18 de diciembre jugamos la Final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero. En consecuencia, pedimos una semana de descanso para nuestros jugadores; es lo mínimo que se puede pedir. A partir de ello, no queremos jugar el clásico el domingo 12 de diciembre. Pedimos el viernes 10 o el sábado 11; pero el domingo no", confiaron desde adentro del Mundo Colón ante la consulta puntual de El Litoral.

"Estamos esperando los detalles finales del Trofeo de Campeones y lo que le corresponderá a Colón como finalista, posiblemente ante River. No sabemos qué hotel nos darán, qué día hay que estar en Santiago del Estero para las conferencias de prensa previas y las presentaciones de cada club. Tampoco sabemos qué necesita Eduardo, no lo hablamos por ahora: está enfocado en estos tres partidos en una semana. Pensamos que entre miércoles 15 y jueves 16 debemos estar ya instalados en la Madre de Ciudades concentrados", avisan.

Ahora bien, luego del pedido elevado por Colón en AFA y Liga, los dirigentes sabaleros saben que hay un solo asterisco que podría alterar esa idea. "Si Unión llega a la última fecha con chances de la Copa Sudamericana 2022, todos los equipos que tengan posibilidades matemáticas irán el domingo sí o sí a la misma hora. Es que al no haber descensos, con un posible River campeón algunas fechas antes, todo se enfocará en la zona de las copas. Entonces, la tele pondrá el día domingo esos partidos. En ese caso, no podemos hacer nada y aceptar jugar el domingo 12, con lo cual nos quedarían sólo seis días para la Final en Santiago del Estero".

En cuanto a lo deportivo, si bien no se compara, muchos dirigentes aplican el "Método Domínguez" que se dio antes de sumar la primera estrella en 116 años de historia. "Cuando llegamos al clásico en la última fecha en nuestra cancha, el equipo ya estaba clasificado para los cruces, que arrancamos con Talleres. En esa ocasión, cuando muchos hablaban de poner suplentes, Eduardo usó a varios titulares. Es cierto que no asomaba una final como ahora, en Santiago del Estero, pero estábamos a tres partidos de algo que finalmente llegó".

Aunque pocos lo digan públicamente, Colón empieza a estar en "Modo Final". Por ejemplo, el propio entrenador le pidió especialmente al staff médico que "no apuren en nada las recuperaciones de los desgarros de Paolo Goltz y Rafael Delgado", en un claro misil que apunta al Madre de Ciudades de Santiago del Estero el sábado 18 de diciembre. La "Garza", Facundo Garcés, que llegó a la quinta amarilla contra Platense y no estará en el Cilindro de Avellaneda ante Racing, deslizó: "Mejor que me limpio ahora de las tarjetas, se viene lo mejor del año".

Los dirigentes, por lo bajo, sostienen que "hay jugadores que necesitan jugar y estarán sí o sí contra Unión, se juegue cuando se juegue". Pasando en limpio, ellos piensan que Eduardo Rodrigo Domínguez cuidará a algunos, pondrá a otros e intentará seguir con su seguidilla positiva en el clásico ciudadano: empata o gana contra Unión; no perdió ningún derby por ahora el "Barba" en Santa Fe.

En cuanto a estas cinco fechas finales, con el clásico ciudadano en el combo, a los jugadores de Colón no les faltan incentivos de ningún tipo:

-1) Colón cobra por partido ganado

-2) Colón cobra por estar entre los cinco primeros

-3) Colón cobra un suculento premio "muy especial" por ganar el clásico

"La final es una final, la segunda en el año, la tercera en dos años desde que volvió José. Queremos ir por todo, como siempre en Colón. Si nos mantenemos arriba en estas fechas finales, hay un 25 por ciento del dinero de la TV que vamos a percibir con un aumento muy importante la próxima temporada. Y porque, como corresponde, queremos llegar bien y ganando a Santiago del Estero", deslizan los dirigentes.

Lo concreto es que, a la espera de lo que decida Eduardo Domínguez en lo deportivo, los dirigentes ya empezaron a gestionar para no dar ventajas de ningún tipo. Colón solicitó, formalmente en AFA y Liga, que el clásico de la última fecha ante Unión se juegue "viernes 10 ó sábado 11 de diciembre", pensando que el sábado 18 en Santiago del Estero el gran sueño sabalero de un 2021 inolvidable tiene, otra vez, forma de estrella.