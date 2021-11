El sur es un "naranjo en flor"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Conviene no olvidar las obligaciones contraídas en la gestión pública que es, se sabe, un juramento, un compromiso. El resultado de las elecciones en el sur de la provincia es, cuanto menos, raro.

Alberto Ángel Fernández toca la guitarra y canta. La poesía de "Naranjo en Flor" proviene de una circunstancia tan irreal como terrible, pero que suma al drama del texto:

"Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, qué importa del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz"….

¿Tiene algún destino Alberto Ángel Fernández, el porteño… y abogado, después del 14 de noviembre de 2021? Sí. Uno inexcusable y único. Ejercer la Presidencia de Argentina hasta el 10 de diciembre del 2023. Después… qué importa del después.

EL SUR EXISTE, PERO CHUECO

Conviene no olvidar las obligaciones contraídas en la gestión pública que es, se sabe, un juramento, un compromiso. El resultado de las elecciones en el sur de la provincia es, cuanto menos, raro. Que el peronismo gane en los departamentos Rosario, San Lorenzo y Garay tiene sus vueltas. Que pierda por la diferencia establecida con Juntos por el Cambio (JxC) en el total de la provincia enrarece el aire provincial. Se perdió, por departamentos, 16 a 3.

A su vez JxC perdió en Rosario y perdió concejales para la nueva conformación desde diciembre 2021 y el titular partidario, Federico Angelini, fracasó en la interna y sus muchachos de las concejalías quedaron desobligados -en la práctica-. Porque Anita ("Mañanita") Martínez, primera de la lista de los concejales, no era de su sector. Ni la Jefatura es de la señora Losada ni los concejales piensan lo mismo.

El Socialismo que, se insiste, de provincial se torna comarcal, juntó fuerzas con algunos radicales aún en marcha hacia el comité y reunió, como ofrenda al Intendente Javkin, tres concejales (casi como las reconocidas "tres empanadas"). Ni la Jefatura es de Javkin ni los concejales piensan lo mismo.

El peronismo (Frente de Todos) puso ganador a senador nacional a Lewandowski (diga Lewan o diga "el gallego", todos entienden…), en los pueblos del departamento, tengan o no tengan contratos con inmobiliarias y urbanizaciones florecientes, quitándole comunas a los radicales y los "Cambiemos"; pero Lewan no ganó en la provincia y los candidatos a concejales ya elegidos no responden a la misma corriente interna ni piensan lo mismo.

LA REGION ROSARIO DEBE EMPEZAR DE NUEVO

El peronismo ganó en el sur. No es habitual. Perdió en la provincia. No es tan habitual. Las dos ciudades más importantes tienen Concejos Deliberantes desflecados donde todo debe conversarse y, atención, donde el peronismo es minoría.

Ciudad de Santa Fe no debería importar -parados en "Rosagasario"-, pero la posibilidad de cambios ministeriales, de las reservas con el que se trata el tema Puertos, Terminales, Negociados Anteriores (ENAPRO, Terminal Puerto Rosario), Acueducto, ciudades con absoluta independencia y manejo saneado de sus finanzas (San Lorenzo, Puerto San Martín), el polo portuario y las casas centrales cercanas, la Bolsa de Comercio Rosario, ponen los temas en la misma sintonía. Es este gobernador y son estos intendentes y sus concejos deliberantes y… ¡guay con esto!... Diputados y Senadores provinciales que deben reestructurar su andamiaje para el 10 de diciembre son los que completan la enumeración de la chequera y el empezar de nuevo.

CAMBIARON LOS LIMITES

¿Cuál es el límite de Javkin? Si suponemos que el límite es Macri, como era el de Binner, debe sonreír, como ya escribí, con Manes y Lousteau de Coti, que le aseguran que la Carrió estará lejos porque el ego de la señora es tan poderoso como su estrépito ante los que no la veneran. Manes y Lousteau no la veneran y cuidado, porque lo seguro es que Javkin marcha hacia el polo anti peronista que, con esta elección como referencia, suma el 55% de los votos escrutados. Juntos, obviously.

¿Responderá la Losada a la Jefatura Estratégica de quien la trajo, Julián Galdeano, teniendo como reaseguro a Luciano Laspina, ambos rosarinos con casa familiar en Buenos Aires? Continuará.

El Socialismo es una lágrima del Siglo XX que debe usar su sal como sazón para el rejunte con Di Pollina, Giustiniani y lo que Javkin desee que, se supone, es charlar con Pullaro y sumar votos mirando el territorio. Nunca el territorio fue tan radical en Santa Fe.

El peronismo no es aquel del bombo y la marchita. El límite es Perotti, que tiene 2 años para construir candidaturas. Desde la suya hasta la de pre gobernadores (habría una interna de dos cercanos y uno lejano). Más claro, no se puede construir en el peronismo -aún del sur- sin Perotti. Hasta el gallego Lewan lo sabe.

LA SOLTERÍA DE LA DERROTA

La culpa se va a quedar soltera, porque nadie se quiere casar con ella. Alberto Ángel Fernández, el porteño, fue una decisión de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, ella es la culpable absoluta del cantor que insiste: "toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado…". Es CFK la que decidió, con acuerdo de partes, las candidaturas santafesinas a cargos nacionales (senadurías y diputaciones).

Digresión, son una tribu tan dispersa los radicales que a la señora Losada sus correligionarios no la reconocieron hasta que no triunfó y peor: diarios finiseculares no le hicieron un reportaje ni investigaciones ni programas especiales porque… ¿para qué?

De Marilyn Sacnun, todavía senadora, nadie quiere hacerse cargo, pero es desde Buenos Aires que vino la orden. Que repita. Caramba, no pudo ser.

De Lisandro Cavatorta, primer concejal, se hacen cargo "Lucho" Battistelli y la usina de Casa Gris, con el beneplácito de Cleri. Perotti no lo conocía, pero aprobó.

ESCOBA, MARTILLO Y CUCHARA DE ALBAÑIL (ABL)

La Gestión Rosario no es buena. La peste cubre el seguro. Una anécdota explica de qué modo se rehízo el sistema de relatos, titulares de los diarios pero poca gestión. Quejosos los comerciantes por los vendedores ambulantes con tinglados, estructuras de hierro y caballetes en las calles comerciales, recibieron una respuesta acorde a lo dicho: Titulares y relato: "los inspectores municipales no salieron a la calle esta semana porque están haciendo cursillos de capacitación teórico práctica…". Antes de las elecciones ni un si ni un no…

Después de estas elecciones todos deben reconstruir el relato pero ay, ay, los gobernantes, además, deben gestionar. Ese es el asunto, recordar que tienen "viejas arboledas y canciones de esquinas", como lo elemental de aquello que -se insiste- no debe olvidarse: Alumbrado, Barrido y Limpieza.

¿Tiene algún destino Alberto Ángel Fernández, el porteño… y abogado, después del 14 de noviembre de 2021? Sí. Uno inexcusable y único. Ejercer la Presidencia de Argentina hasta el 10 de diciembre del 2023. "Después… qué importa del después...".

