Lunes 15.11.2021

14:39

Fútbol internacional

Dani Alves sobre su vuelta al Barcelona: "Todavía estoy en shock"

El brasilero volvió al equipo Culé a sus 38 años y pasó la revisión médica sin problemas. "Cuando me pongo esta camiseta me siento como un superhéroe", expresó.

Dani Alves regresó a Barcelona. A sus 38 años y luego de rescindir su contrato con Sao Paulo de Brasil, el lateral derecho que supo ganar muchísimos títulos en Catalunya junto a Lionel Messi pegó la vuelta y su entrenador será ni más ni menos que Xavi Hernández. "Aún estoy en shock. He estado mucho tiempo intentando volver. Es un privilegio regresar, intentaremos rescatar el Barça que todos conocemos. Estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo porque somos el Barça y no hay margen para equivocarse ni cometer errores", dijo Alves después de la revisión médica. 📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper



El primer entrenamiento de @DaniAlvesD2 😍 pic.twitter.com/7YmXysOnxN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 15, 2021 Además, agregó: "Estoy ante un reto increíble, de los que más me fascinan. Reconstruir, luchar, sudar... defender la camiseta. Hay dos camisetas que cuando me las pongo me siento como un superhéroe: la de Brasil y la del Barça. Espero contagiar a mis compañeros de todo eso". "El Barça somos todos, jugadores y afición. No se puede dejar de venir y apoyar al equipo. Ahora es momento de unir fuerzas y apoyar y venir a demostrar el barcelonismo que tenemos dentro", completó Dani Alves. Para finalizar, se refirió a su pasado y a su futuro en el club. "Los momentos más lindos del fútbol los he vivido en el Barça. Era inevitable que volviera a Barcelona. La grata sorpresa es hacerlo como jugador, pero sino habría vuelto de otra forma", expresó.

