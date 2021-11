Un nene es la décima víctima mortal de estampida humana en Astroworld

Un niño de 9 años se convirtió este domingo (14.11.2021) en el décimo fallecido en la tragedia ocurrida hace 10 días en un concierto del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld, en Houston, Estados Unidos, donde un gran número de personas quedaron atrapadas en una estampida humana.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l