https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.11.2021 - Última actualización - 17:41

17:37

El kirchnerismo frenó este año un aumento que Guzmán dispuso para la cuenta de la luz. Las ayudas "pro-ricos", costaron hasta agosto más de U$ S 6 mil millones. Todos los subsidios económicos superaron U$ S 10 mil millones hasta octubre.

De Aranguren y Cristina Los subsidios a la energía desafían el "plan plurianual" El kirchnerismo frenó este año un aumento que Guzmán dispuso para la cuenta de la luz. Las ayudas "pro-ricos", costaron hasta agosto más de U$ S 6 mil millones. Todos los subsidios económicos superaron U$ S 10 mil millones hasta octubre. El kirchnerismo frenó este año un aumento que Guzmán dispuso para la cuenta de la luz. Las ayudas "pro-ricos", costaron hasta agosto más de U$ S 6 mil millones. Todos los subsidios económicos superaron U$ S 10 mil millones hasta octubre.

Cristina Fernández de Kirchner estuvo presente en silencio durante el acto de cierre de campaña, y faltó con aviso a la "celebración de la victoria" de Alberto Fernández. Horas antes del singular festejo en Chacarita -tras la derrota del oficialismo- el presidente anunció un proyecto de ley que contenga un programa económico plurianual, antes de acordar con el FMI en los términos de Martín Guzmán.

A instancias de Cristina Kirchner, en abril pasado, el subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, se impuso a su superior -el ministro que Alberto confirmó- y le canceló una segunda cuota de aumentos de tarifas del 9% en Edenor y Edesur.

Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, sólo los subsidios energéticos (sin contar el gas o el barril criollo) costaron hasta agosto de este año $ 615 mil millones, esto es U$ S 6.642 millones, con un aumento del 128,2% respecto a igual periodo de 2020.

La Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que hasta octubre el país gastó en subsidios económicos (a empresas públicas y privadas) $ 1,1 billón (U$ S10.774 millones) , lo que supone un incremento de 93,1% nominal o 30,7% real en la comparación interanual del período. Eso representa el 2,6% del PBI.

Foto: Gentileza

En el caso de la energía, el subsidio pone en igualdad de condiciones el valor mayorista del servicio, pero es la Nación la que paga inversiones y tarifa social en el área metropolitana bonaerense. Córdoba o Santa Fe, tienen que poner de su bolsillo.

En cualquier caso, desde la perspectiva del derecho de los consumidores, la ventaja está para los que viven cerca de la General Paz. Y no distingue necesidades; el mismo ministro dijo que el sistema de subsidios es "pro-ricos". Delicias del progresismo oficialista.

¿Seguirá en silencio Cristina cuando el presupuesto y el plan plurianual se traten en el Congreso? Es posible que finalmente la segmentación de la ayuda llegue al que más lo necesita y que la "convergencia fiscal" (léase el ajuste) esté contenida en el paquete normativo postelectoral con el que el Frente de Todos quiere "convidar" en acuerdo con la oposición.

Acaso desde Juntos por el Cambio le recuerden al peronismo que las embestidas contra José Aranguren para eliminar subsidios fueron feroces. Ahora es el turno de la administración peronista de tomar decisiones dolorosas, salvo que el kirchnerismo decida precipitar al país a un nuevo default. Siempre culpando a Macri.

124,5% real interanual subieron los subsidios energéticos en octubre según la Oficina Nacional de Presupuesto del Congreso

Aún así, el camporismo al frente de YPF tendría un desafío equivalente al del ex directivo de Shell y funcionario macrista. Pablo González, el santacruceño que preside la petrolera privada con mayoría accionaria estatal, reconoció ya en abril que los precios en sus surtidores estaban 40% atrasados. El Estado quebrado ya no puede sostener precios populares. No a costa de mayores perjuicios.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino calculó por estas horas que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció 91% desde que asumió Alberto Fernández. El dólar oficial creció 67%, las tarifas de luz y gas que pagan los consumidores residenciales crecieron 11%.

"Estos datos muestran que hay atraso en la cotización del dólar oficial, pero donde la distorsión es mucho más profunda es con las tarifas de la energía", advirtió el centro de estudios de Jorge Collina. Nadie espera una actualización brutal, pero de no mediar decisiones políticas -con o sin acuerdo parlamentario- el tema supone riesgos inminentes.

El informe señala que en el 2019 los subsidios a la energía representaban el 1,1% del PBI, mientras que en el 2021 se estiman en el orden del 2,4% del PBI. "Tomando la proyección del Ministerio de Economía que espera terminar el año con un déficit fiscal primario de 4,3% del PBI, los subsidios a la energía representan más de la mitad del déficit fiscal".

Un ajuste en el Gas

El ministerio de Guzmán, en su planificación tarifaria de 2022, contempló un gasto en subsidios de las tarifas del 1,5% del PBI. En el presupuesto la administración de Alberto Fernández prevé eliminar una regulación de Juntos por el Cambio para el precio del Gas (46/2017) que le permitirá "en términos de subsidios, una reducción de aproximadamente 600 millones de U$ S con respecto a 2021".