Liga Nacional: el Tate batalló pero no pudo

Unión cayó como local frente a Ferro por 84 a 72. El elenco Tatengue tuvo un flojo primer tiempo, y aunque levantó en la segunda mitad, no pudo quedarse con la victoria.

Por Germán Viganotti El partido correspondiente a la cuarta fecha se disputó en el Ángel Malvicino ante un gran marco de público en las tribunas. Andrés Jaime fue el goleador Tatengue con 15 puntos, aunque Tomas Spano con 19 fue el máximo anotador de la noche. El comienzo del juego fue trabado en las defensas, dos escuadras bien estudiadas que a priori fueron buscando falencias del rival. Un triple de Maximiliano Martin le dio la apertura del marcador al dueño de casa. Andrés Jaime con la penetración al canasto le dio el doble para que el Tate se ponga en ventaja. Con el correr de los minutos respondió Ferro, tomó nota de como lastimar a Unión y fue inclinando el juego a su favor. Unión rápidamente entro en penalización de faltas al no poder acomodarse en defensa. El Verdolaga comenzó a cerrar los caminos hacia su tablero y promediando el cuarto al no tener faltas comenzó a usar este recurso en su beneficio. Dallas Morgan y el ingreso junto a Cristian Schoppler no le dieron el aire que necesitó en ese momento el equipo santafesino. Con los tres americanos en cancha Unión comenzó a buscar el pick para Jervon Pressley, aunque tampoco encontró soluciones en ese punto. Tras una falta antideportiva sobre Valentín Bettiga, el americano abandonó la cancha dejando hasta ese momento una floja imagen. Con Pedro Bombino en cancha, el Tate intentó cortar el ataque sobre el eje de la visita, aunque sin soluciones para la defensa Rojiblanca que siguió sufriendo en cada ataque del rival. Ferro aprovechó las faltas en contra y capitalizo los libres que tuvo a su favor para ir estirando la brecha en el marcador. Unión con poco juego colectivo y apostando a los arrestos individuales. Se fue en desventaja al primer descanso. Maxi Martin (17 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia y 3 recuperos), despertó a su equipo con un triple en el amanecer del segundo cuarto y pareció que Unión iba a reaccionar. Schoppleer complicado en el retroceso sufrió dos goles calcados en menos de un minuto; Unión envuelto en un manojo de nervios cometiendo errores infantiles, comenzó a desnudar falencias en su aro y en el rival al momento de atacar. Tras una pelota luchada en mitad de cancha entre Gastón Bertona y Juan Laterza, el base de Ferro convirtió un lanzamiento sobre la chicharra que obligó a Juanfra Ponce a pedir tiempo muerto. Un parcial de 14-0 conquistado por la visita le hizo muy cuesta arriba al Tatengue el partido; que no demostró en el tanteador lo realizado por ambos equipos en el rectángulo de juego. La visita cerró un primer tiempo inesperado en la previa, teniendo un segundo cuarto casi perfecto y empezando a sellar el resultado a partir de la efectividad del lanzamiento de tres puntos. Unión salió con otra cara totalmente diferente, desplegó todo su potencial en ataque, buscando variantes para poner la pelota en la pintura cuando pudo, y lastimando desde el perímetro cuando le permitieron. Una bomba de Jaime para poner -14 al Tatengue en el tanteador obligó al tiempo muerto en la visita. En el regreso al juego, Unión siguió siendo amplio dominador y cerró un parcial de 24-11 para ponerse a tiro del encuentro. El epilogo del partido fue realmente vibrante, Ferro intentó bloquear los ataques del rival, y cuando pudo busco el canasto. El Tatengue nunca bajó los brazos y siempre estuvo a tiro del marcador. Una Bomba de Morgan puso al Tate a tres y a la carga; aunque se durmió en una salida de Ferró; Rodrigo Gallegos asistió muy bien a Tomás Spano que madrugó a Schopler y estiró a ocho la diferencia obligando al tiempo muerto en el elenco local. Promediando el último chico, Marco Luchi con una falta en ataque llegó a la quinta personal y debió abandonar el rectángulo de juego. Unión siempre estuvo a tiro y porque Ferro no lo cerró a tiempo el último minuto fue vibrante. Pese a esto, la visita manejó mejor los instantes finales y terminó estirando a base de tiros libres la brecha en el luminoso que se hizo cada vez más larga para Unión. Derrota para el elenco Tatengue, que levantó mucho en el complemento, pero cometió demasiados errores en el primer tiempo y le permitió a la visita conquistar una ventaja que se hizo muy difícil de descontar pese al gran despliegue en el segundo tiempo. No hay mucho tiempo para reflexionar, ya que el próximo miércoles desde las 21hs recibirá en su estadio a uno de los candidatos, Gimnasia de Comodoro Rivadavia en lo que será una parada brava para el Tatengue. Síntesis UNIÓN (72): Andrés Jaime (15), Jordi Godoy (0), Maximiliano Martín (10), Jeantal Cylla (10), Jervon Pressley (3). (FI) Cristián Schoppler (11), Andrés Meinero (0), Nicolás Reynoso (0), Gastón Bertona (2), Gonzalo Torres (4), Dallas Morgan (11), Pedro Bombino (6). DT: Juanfra Ponce. FERRO (84): Theo Metzger (0), Rodrigo Gallegos (10), Eduardo Vasirani (6), Tomás Spano (19) Valentín Bettiga (7). (FI) Pablo Osores (1), Julián Morales (9), Juan Ignacio Laterza (17), Marco Luchi (9), Jonatan Torresi (6). DT: Federico Fernández. Parciales: 16-24, 13-26 (29-50) // 24-11 (53-61), 19-23 (72-84). Árbitros: Rodrigo Daniel, Gustavo Danna y Silvio Guzmán Comisionado: Alberto Batistella. Cancha: Estadio Ángel Malvicino (Unión).

