Fórmula Uno: Guanyu Zhou, nuevo piloto de Alfa Romeo

Este martes, Alfa Romeo anunció que el chino Guanyu Zhou será piloto oficial del equipo para la próxima temporada de Fórmula Uno y llegará en reemplazo del italiano Antonio Giovinazzi.

"Alfa Romeo Racing ORLEN tendrá un impulso de talento y entusiasmo juvenil cuando Guanyu Zhou se una al equipo como piloto de carreras para la temporada 2022. El joven chino, un ganador de múltiples carreras en el Campeonato FIA F2, hará su debut en la F1 mientras se alinea en la parrilla para el encuentro de la próxima temporada en Bahréin" expresó la escudería en un comunicado.

Breaking news! 🗞️ @gyzhou_33 completes our line-up for 2022! 👏



Check the full story 📲 https://t.co/WEr8lhNFEV#AlfaRomeoRacing #ORLEN #TeamZhou pic.twitter.com/nSvZZjNyG8