Zeballos y Granollers ganaron y quedaron como líderes del Grupo Verde

Martes 16.11.2021

9:55

El tenista argentino y el español derrotaron a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4 y 7-6 y están a un paso de meterse en la siguiente ronda.

El tenista argentino y el español derrotaron a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4 y 7-6 y están a un paso de meterse en la siguiente ronda.

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers vencieron este martes a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic por 6-4 y 7-6 (7-4) en la segunda fecha del Grupo Verde y quedaron a un paso de avanzar a las semifinales del cuadro de dobles del Masters que se desarrolla en Turín.



El marplatense Zeballos, quinto en el ranking mundial de dobles, y el catalán Granollers, sexto, emplearon una hora y 42 minutos para doblegar a la dupla balcánica, que es la número uno del planeta.



El argentino y el español habían debutado el domingo pasado con una victoria sobre el croata Ivan Dodig y el eslovaco Filip Polasek por 4-6, 7-6 (12-10) y 10-6 y son los lideres del Grupo Verde.



Zeballos y Granollers avanzarán a las semifinales si más tarde Dodig y Polasek superan en el otro partido de la zona a la pareja conformada por el alemán Kevin Krawietz y el rumano Horia Tecau.



En ese contexto, Pavic y Mektic habían superado el domingo a Krawietz y Tecau, en un grupo donde las dos mejores parejas avanzarán a semifinales, de manera que el marplatense y el catalán podrían concretar su pase antes de la última fecha programada para el jueves.



La programación del Masters de Turín continuará de la siguiente manera:



Grupo Rojo:



No antes de las 10: Daniil Medvedev (Rusia) vs. Alexander Zverev (Alemania).



Grupo Verde:



No antes de las 14.30: Ivan Dodig (Croacia) y Filip Polasek (Eslovaquia) vs. Kevin Krawietz (Alemania) y Horia Tecau (Rumania).



Grupo Rojo:



No antes de las 17: Hubert Hurkacz (Polonia) vs. Matteo Berrettini (Italia).





El italiano Berrettini fue programado ante el polaco Hurkacz pero su presentación dependerá de cómo evolucione de la lesión abdominal que sufrió el domingo en la primera fecha ante el alemán Zverev, cuando debió abandonar el partido que perdía 7-6 (9-7) y 1-0.



Si Berrettini no se recupera será reemplazado por su compatriota Jannik Sinner.

