https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.11.2021 - Última actualización - 10:59

10:55

Se llevará a cabo la primera edición del MICA Freestyle en el predio ubicado en Villa Martelli, con entrada libre y gratuita. Habrá batallas, charlas y música en vivo con destacados artistas. La santafesina se presentará por estar entre los ganadores del los ganadores del Primer Concurso Nacional de Hip Hop.

Este fin de semana Maca Revolt & Backing Band en Tecnópolis Este fin de semana se llevará a cabo la primera edición del MICA Freestyle en el predio ubicado en Villa Martelli, con entrada libre y gratuita. Habrá batallas, charlas y música en vivo con destacados artistas. La santafesina se presentará por estar entre los ganadores del los ganadores del Primer Concurso Nacional de Hip Hop. Se llevará a cabo la primera edición del MICA Freestyle en el predio ubicado en Villa Martelli, con entrada libre y gratuita. Habrá batallas, charlas y música en vivo con destacados artistas. La santafesina se presentará por estar entre los ganadores del los ganadores del Primer Concurso Nacional de Hip Hop.

Este sábado y domingo se vivirán a puro hip hop. Es que, Tecnópolis, que se encuentra ubicado en J.B. de la Salle 4.500, Villa Martelli, será sede del festival libre y gratuito MICA Freestyle, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales. Los programas de ambos días iniciarán a las 13 y culminarán a las 19.15, e incluirán batallas, charlas y música en vivo con destacados artistas.

Entre ambas fechas, ya sea en el Microestadio de Tecnópolis o en el Escenario Juana Azurduy, se desarrollarán los shows de los ganadores del Primer Concurso Nacional de Hip Hop: allí estará la santafesina Maca Revolt junto a su Backing Band, compartiendo el espacio con Bisherop (CABA), Rayo a.k.a Big Buda (provincia de Buenos Aires), JAFF (Mendoza), Mesti (San Luis), Nolek (Chaco), Alba (Corrientes), B.R.1 (Tucumán), Huayra Awka (Jujuy), Freyja (Tierra del Fuego), Lihué (La Pampa) y Vaioflow (CABA).

Otro de los atractivos del festival serán las batallas de freestyle, donde participarán 16 representantes de distintas competencias, entre las que se encuentran: Shaolin Battles, Fack Compety, El Ring Freestyle, Kilómetro 0, Punto Nomada, Columba Freestyle, Lov Freestyle, Ezeiza Under, Lomas Under, Liga de Freestyle (Sucre), Perros de Calle, West League, Infame Freestyle, Razza Free, San Justo Under, y Las Gradas Freestyle. Las batallas, dentro del MICA Freestyle, formarán parte de una estructura de eliminación directa que se completará a lo largo de ambas jornadas, consagrando un único/a ganador/a el domingo.

Por otro lado habrá diferentes charlas, en las que estarán presentes representantes de la popular disciplina, que se enfocarán en sus caminos artísticos.

En cuanto a los shows de cierre, serán los siguientes: el sábado, Trueno, que además allí iniciará la gira despedida de su multipremiado álbum, Atrevido, y, el domingo, Nonpalidece, que seguirá presentando su nuevo disco, que se titula con el nombre de la banda.

Cabe destacar que, en el marco del MICA Freestyle, se llevará a cabo la inauguración oficial del sector “Hip Hop”, como parte del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).