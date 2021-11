https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Munúa piensa en tres cambios

Unión: volverían Vera y Brítez y entraría García por Márquez

El cambio del delantero sería por una molestia que no le permitió entrenarse con normalidad. El partido del jueves, ante Defensa y Justicia, no es decisivo pero sí clave.

Juan Manuel García y su festejo en el gol que le hizo a Rosario Central, que fue el que liquidó el partido en tiempo de descuento (Unión lo ganaba 2 a 1). La lesión de Márquez le dejaría el camino abierto para que vuelva a ser titular.

Por Redacción EL SEGUIR Se toma como un partido clave y no está mal. No será definitorio, pero del resultado de este jueves dependerá buena parte de la suerte de Unión. Defensa y Justicia es un rival directo (tiene dos puntos más que el Tate), pugna por entrar en la Sudamericana -igual que Unión-, es el equipo con mejor racha actual junto con River (en los últimos siete partidos ganó seis y empató uno) y Unión juega de local y debería aprovechar esa condición, en la que no le fue del todo bien y ni siquiera sacó el 50 por ciento de los puntos (ganó tantos partidos como los que perdió). En cuanto al equipo, Munúa tiene frente a sí, en las últimas dos actuaciones, lo mejor y lo peor. Lo mejor fue el partido con Rosario Central y lo peor fue el partido con Newell's. No sólo fueron muy distintos los resultados, sino la producción futbolística que tuvo el equipo. De jugar muy bien se pasó a jugar bastante mal. Si Munúa se queda con la imagen del lunes pasado en Rosario, fue preocupante. Pero el mismo equipo (salvo el cambio de Blasi por Vera), había descollado una semana antes en la victoria ante Central. Por eso, seguramente Munúa confiará en mantener la estructura táctica, aunque habría tres modificaciones. Brítez cumplió la sanción e irá a la cancha en lugar de Portillo. Se dice que Vera también recuperaría su lugar por el costado derecho en reemplazo de Blasi y la duda surge arriba por la molestia que tiene Márquez, que podría dejarlo afuera de los once que arrancarán el cotejo con Defensa. Si no puede jugar el Cuqui, su lugar será ocupado por Juan Manuel García, que de los "9" es el que viene detrás de Márquez y antes que Blandi. Tenés que leer Unión espera a un equipo agrandado y en buena racha De confirmarse estos movimientos, Unión saldría el jueves con Moyano; Vera, Calderón, Brítez y Corvalán; Machuca, Roldán, Nardoni y Gastón González; Luna Diale y García. El plantel concentra este miércoles en Casasol a la espera de un partido que puede darle un fuerte impulso a la pretensión de clasificar a la Sudamericana del año que viene. En un estudio realizado por el sitio Analista CAU, surge claramente una conclusión: Unión ha mejorado sustancialmente en lo que se refiere a agresividad ofensiva y generación de situaciones de gol en el arco rival, con Munúa, pero es un equipo que ha sufrido en el arco propio. Un ejemplo claro, es el hecho de que tiene mayor eficacia que el ciclo anterior y también mayor porcentaje de goles en función de los partidos jugados. Aparte, el promedio de tiros al arco de enfrente, con Munúa, es de 16,5, mientras que fue de 9,75 con Azconzábal y 10,5 con Mosset. El equipo ha tenido mayor porcentaje de posesión de pelota, mayor promedio de tiros al arco, pero también ha tenido un mayor promedio de goles en contra. Defensa y Justicia viene muy bien de la mano de Beccacece, ha escalado hasta el cuarto puesto del actual torneo aunque está muy lejos de River. De todos modos, esta racha de excelentes resultados lo puso, al equipo de Beccacece, en una situación expectante en la tabla general y cerca de la Sudamericana, que es el principal objetivo que se plantea en un año exitoso en el que ganó la Sudamericana de 2020 y la Recopa. La filosofía de juego de Beccacece es clara y no dista de la idea que tiene Munúa, por lo que se presume un partido tremendamente atractivo, con dos equipos que buscarán el arco de enfrente como principal objetivo por lo que la propuesta de partido abierto está puesta sobre la mesa. Pruebas Unión anunció este martes distintas pruebas de jugadores que realizará Marcelo Aranda, el scouting de la institución. Este miércoles a las 15 será el turno de la categoría 2005; el jueves a las 8.30 la 2004; el martes de la semana que viene a las 15 la 2009; el miércoles 24 a las 15 la 2008 y el jueves 25 a las 15 la 2007. Todas serán en el predio de La Tatenguita y las inscripciones se realizarán el mismo día. Reserva Este miércoles, desde las 9, se jugará en el campo auxiliar que lleva el nombre de Súper Manuel Corral, el partido de reserva entre Unión y Defensa y Justicia. El equipo de Tato Mosset está penúltimo con 17 puntos (último está Racing), mientras que el puntero es Boca con 41. Defensa y Justicia está en el puesto 17 con 25 puntos. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

