Lo dijo el vice Alonso: "Colón pidió un estadio más grande pero no hubo caso: va en Santiago"

El vicepresidente sabalero, mano derecha de Vignatti en AFA y Liga, viajó a San Juan para estar junto a Tapia y la Selección Argentina en las Eliminatorias. "La venta de entradas para el Trofeo de Campeones será por una plataforma de la empresa que organiza; no habrá venta física en la sede de Colón", anticipó.

Otra final para Colón. José Alonso y los obsequios para Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de la AFA, en el predio de Ezeiza, el día de la entrevista exclusiva con El Litoral. Ahora, Operativo Santiago a la vista.

Por Dario Pignata SEGUIR En la inolvidable noche de San Juan, el vicepresidente sabalero José Alonso había confesado a El Litoral: "Yo no soy amante de las cábalas, no las tengo, pero te voy a decir algo: un sanjuanino me dijo que había que pedirle a la Difunta Correa. Pero me advirtió que había que ir. Y así fue. Así que en este momento no tengo más que agradecerle a la Virgen". Ahora, varios meses después, la mano derecha de José Néstor Vignatti en AFA y Liga Profesional, volvió a San Juan en coche para acompañar a la Selección Argentina en el cruce ante Brasil por Eliminatorias. "Volví a agradecerle a la Difunta Correa", confesó desde una tierra con sol, buen vino y Zonda que recibió con mucho calor futbolero a Messi y compañía. Si bien no es creyente de las cábalas, eligió el mismo hotel donde Colón construyó su sueño, primero en la semifinal contra Independiente y luego en la gran final frente a Racing el 4 de junio. "Lo de la gente en San Juan con la Selección es algo impresionante. Me tocó entrar manejando a la ciudad cuando aterrizaba el vuelo oficial de la AFA con los jugadores. Era impresionante la fila de autos estacionados sólo para ver cómo bajaba el avión de la Selección. Sin dudas, un gran mérito del presidente Claudio Tapia: sacar el equipo con sus figuras al interior de la Argentina". Por naturaleza, José Alonso es la mano derecha de Vignatti y la CD de Colón en lo que son las gestiones institucionales en la AFA por un lado; y, por el otro, en la Liga Profesional. Como se sabe, el Trofeo de Campeones que disputará Colón como Campeón de la Copa de la Liga, posiblemente frente a River Plate (sería el ganador del actual certamen), está a la vuelta de la esquina en el almanaque de todos los corazones sabaleros. La fecha fijada es la del sábado 18 de diciembre. En el programa ADN Gol, el vice de Colón abordó los temas calientes de cara a la segunda final en el año del "Barba" Domínguez. Tenés que leer Colón en modo final: pide jugar el clásico "viernes 10 o sábado 11" -Ayer el colega Gustavo Yarroch, uno de los más informados y serios del Mundo River, habló de un posible cambio de escenario para llevar la final a Córdoba. El Litoral consultó en AFA y Liga: ambos sostienen el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. -La realidad es que, desde un primer momento, conociendo la capacidad de convocatoria y movilización del pueblo sabalero, lo que hicimos desde Colón es sugerir y gestionar el cambio de escenario. Concretamente, llevarlo a un estadio con mayor capacidad, donde puedan entrar más socios e hinchas de Colón. Ustedes entrevistaron a Tapia en el predio de la AFA y la respuesta fue muy clara. A nosotros nos respondieron lo mismo, además ya salió publicado en el Boletín Oficial: el compromiso es con el Gobernador Gerardo Zamora y la provincia de Santiago del Estero. -¿Qué precisiones hay de la final del Trofeo de Campeones que jugará Colón dentro de un mes? -Muy pocas, a pesar que estamos gestionando en todos los frentes. La empresa organizadora del evento será Proenter, con una gran experiencia y seriedad en este tipo de partidos: ellos se van a encargar absolutamente de todos los detalles: el vuelo charteado de Colón, el hotel que nos toque en Santiago del Estero, los campos de entrenamiento. E incluso qué día debemos llegar al lugar de la final, porque habrá presentaciones oficiales y conferencias de prensa obligatorias para cada club. En principio, por lo que fuimos dialogando con la empresa, la semana que viene será una semana de definiciones. -La "desesperación" en el Mundo Colón es el tema de las famosas entradas para la final en Santiago. -Habrá que conocer el aforo primero; es decir qué se descuenta de los 30.000 lugares para sponsors y protocolo, como en cada partido. Lo que está claro es que la venta será electrónica, desde una plataforma que gane la licitación. No habrá venta física, esta vez, en la sede de Colón. Será muy similar a lo de la Sudamericana, con prioridad claro para los socios que hoy tiene Colón. Sabemos que, con la capacidad de movilización que tiene Colón, cualquier estadio quedará chico para tanta pasión. Pero debemos ser respetuosos de lo que se determine e informarle a la gente con claridad y responsabilidad. -En cuanto a la fecha, se fijó el sábado 18 de diciembre. ¿Hubo un pedido especial de Colón en cuanto al día de la última fecha, que casualmente es el clásico contra Unión y de visitante? -El reglamento del Trofeo de Campeones es claro: "la final se jugará a los siete días de la última fecha del campeonato regular". Si restamos siete días al 18, da el 11 de tope. Lo que solicitamos es éso: tener una semana de descanso después de la última fecha contra Unión. No es ni más ni menos que lo que está reglamentado. -Siempre se dijo que la final del Trofeo de Campeones es un partido "aparte". -Así es. -¿Qué va a pasar con las amarillas en caso que un jugador llegue a la quinta en la última fecha? -No corren y se limpian automáticamente. -¿Y en el caso de alguna tarjeta roja? -Hay que ver el motivo. En realidad, aplica y valida lo que se llama "sanción a tiempo": es decir, si un jugador llega a la fecha de la Final con una sanción previa, no podrá jugar. Si en el clásico con Unión la roja es por doble amarilla, último recurso o una falta de las llamadas "normales", podrá jugar. Si la roja es por una conducta grave, se pierde la Final. ¿Viene la Sub 17 de AFA al predio sabalero? Dentro de varias gestiones y relaciones que lleva adelante José Alonso, el vicepresidente del Club Atlético Colón, hay una vieja idea previa a la pandemia que podría reflotarse por estos días: la llegada de una de las Selecciones Juveniles de la AFA para conocer el imponente predio deportivo sabalero y jugar un amistoso con el semillero rojinegro. En principio, acorde al calendario, se apuntaría a la Selección Sub 17 de la Argentina en fecha a confirmar. Colón, de manera silenciosa, realizó muchas mejoras edilicias y de servicios en el predio; nunca las inauguró ni las presentó públicamente. La llegada de la Sub 17 sería algo ideal para hacer esos anuncios. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

