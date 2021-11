Tras una importante elección en Rosario, el peronismo perfila sus candidaturas para pelear la Intendencia en 2023

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien sufrió una derrota contundente en prácticamente todo el territorio santafesino, el oficialismo salvó la ropa en la principal ciudad de la provincia. Bandera de largada por la carrera hacia 2023.

Juan Chiummiento





A pesar de la contundente derrota en toda la provincia, el peronismo encontró en Rosario un argumento sólido para salir airoso de los comicios legislativos. En esa ciudad, que aglutina el 40% del padrón santafesino, el oficialismo logró una victoria que tiene en Marcelo Lewandowski su principal hacedor. El futuro senador nacional acumula allí dos turnos electorales en lo alto del podio, posicionándose como la principal figura del espacio para pelear la Intendencia en 2023, un ámbito que al peronismo le es esquivo desde hace casi 50 años.





Como es habitual en estos casos, el periodista -quien saltó a la política en 2019 de la mano de María Eugenia Bielsa- no habló de su proyección personal tras conocerse el veredicto de las urnas. "Estoy agradecido porque volvieron a confiar en mí, es la cuarta elección en la que la ciudad y el departamento me apoyan, con un muy buen caudal de votos", se limitó a decir Lewandowski, haciendo referencia a que tanto en las Paso como en las generales fue el más votado. "Esa confianza es la que me da mayor responsabilidad por el momento que se está viviendo y por lo que se está sufriendo para resolver lo que padecemos desde hace tantos años que es la inseguridad en las calles", completó.





Aunque no lo mencionó explícitamente, todo hace prever que el actual senador provincial competirá en la carrera por el Palacio de los Leones, un ámbito cuyo último referente justicialista fue Rodolfo Ruggeri, quien gobernó entre 1973 y 1976. El partido tiene otras figuras que pueden ocupar ese lugar -en 2019 el actual ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, quedó muy cerca de ganar-, pero nadie aparece con más chances y palmarés que Lewandowski.





Para romper la mala racha, el Frente de Todos (FDT) deberá hacer un gran esfuerzo por mantener la mentada "unidad en la diversidad", máxime cuando del lado de enfrente se brindan cada vez más señales sobre una gran alianza antiperonista. Este lunes llamó mucho la atención la foto que el intendente Pablo Javkin publicó junto al senador electo de Juntos por el Cambio (JxC), Dionisio Scarpin, que acompañó con un sugestivo mensaje llamando a crear “frentes nuevos y más amplios”.





Javkin, que integra un Frente Progresista (FP) cada vez más achicharrado, se pronunció en línea con lo que el propio Scarpin mencionó en la noche del domingo: “Tenemos que empezar a construir, con todos los actores de la oposición de Santa Fe, una alternativa creíble para el 2023. Hay que trabajar desde ese lugar para hacer una propuesta superadora”.





Está claro que el actual intendente de Avellaneda se refería a la carrera por la Casa Gris y no por la Municipalidad de Rosario, pero el gesto de Javkin fue por demás de elocuente. De a poco, el líder de Creo -cuyo candidato resultó el más votado en las elecciones a concejales- arrincona al socialismo para ampliar el FP, una movida que desde el partido de la rosa ven con el ceño fruncido. La propia Clara García, luego de reconocer la derrota, dijo que el frente estaba “lleno de energía y con las mismas ganas de transformación”, conformado por “gente de acá que vive acá” y que “sobrevive a los proyectos centrales que arrasaron a todo el país”.



El PJ sigue fuerte en los barrios





Si el peronismo se ilusiona con ganar Rosario es además por la buena performance que obtuvo en los comicios locales. El candidato del Frente de Todos, Lisandro Cavatorta, quien también proviene de los medios, quedó segundo, a menos de 5.000 votos (un punto porcentual) del oficialista Ciro Seisas, una figura que hasta hace pocos meses conducía un noticiero.





Si bien a nivel general Seisas sumó más adhesiones, el análisis territorial de los comicios permite vislumbrar que sólo se impuso en 8 de las 22 secciones en las que se divide la ciudad. Cavatorta logró cantar victoria en 9, en tanto que la candidata de JxC, Anita Martínez, lo hizo en las 5 restantes.





El FDT repitió una gran performance en los barrios periféricos del sur, sudoeste y noroeste, en tanto que, comparado con las Paso, le arrebató al FP el barrio Bella Vista. Sus victorias fueron más contundentes incluso que la de sus competidores, pero al hacerlo en seccionales menos pobladas, tuvieron menos peso en el conteo general.





“Es una experiencia extraordinaria, mi primera experiencia electoral. Estoy emocionado, hemos hecho una excelente en Rosario”, dijo Cavatorta en la noche del domingo, donde no dejó de agradecer al gobernador Omar Perotti, quien bendijo su candidatura en su exitoso intento por imponer condiciones al interior del FDT. “La gente nos dice que hay que llegar a acuerdos, la gente necesita que la política esté más cerca para resolver sus problemas”, completó el futuro concejal.