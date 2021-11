Denuncian que Marilyn Manson tenía en su casa un cuarto de torturas donde abusaba de mujeres

Una investigación periodística realizada por la revista Rolling Stone acusó al cantante Marilyn Manson de convertir su estudio de grabación en un cuarto de torturas "insonorizado" en el que sometía sexualmente a diferentes mujeres.

La investigación de nueve meses señala que el cantante, cuyo nombre oficial es Brian Hugh Warner, convirtió el estudio de música de su departamento en West Hollywood en una cámara de tortura llamada “Bad Girls Room”, en la que castigaba y abusaba de sus novias.

La ex asistente de Manson, Ashley Walters, quien lo está demandando por agresión sexual, afirmó que el artista “siempre” bromeaba y se jactaba de la habitación. Aunque otro ex colaborador, Ryan Brown, negó haber visto a alguna mujer encerrada en la habitación, pero le dijo a la revista que “era de conocimiento común que así la llamaban todos”.

El año pasado, más de una docena de mujeres acusaron a Manson de abuso psicológico o sexual, varias en entrevistas con medios como Los Angeles Times y People; cuatro presentaron demandas civiles. Los acusadores que hablaron con Rolling Stone dicen que el cantante pudo ocultar sus abusos a plena vista detrás del personaje de Marilyn Manson que creó y la industria de la música que apoyó y se benefició de su truco de demonio viviente.

