Apareció Damaris Traversi, la adolescente que era buscada en la ciudad de Santa Fe

Martes 16.11.2021

21:02

La adolescente, de 16 años, salió este martes de su hogar en la ciudad de Santa Fe rumbo a la escuela, a la que nunca ingresó. Finalmente, se reencontró con su familia pasadas las 23 horas.

Según indicó un familiar a El Litoral, la denuncia fue radicada en la Seccional 26° de la URI, que corresponde a barrio Pompeya. La adolescente apareció pasadas las 23 horas de este martes.

Según consta en la denuncia, a la que accedió El Litoral, la madre de Damaris Daiana Traversi -de 16 años- indicó que la adolescente salió de su domicilio en la ciudad de Santa Fe este martes a las 13 rumbo a su escuela, sita en Avda. Gorriti al 3800. Sin embargo, la mamá contó a las autoridades que cerca de las 16 otra de sus hijas recibió un mensaje que decía "Luz contestame ayuda", por lo que a la brevedad los familiares se dirigieron a la escuela, donde se anoticieron que Damaris nunca había ingresado.



Por otra parte, testigos aseguraron que hasta las 15 la vieron sentada en el paredón del establecimiento educativo.

En tanto, la denuncia fue calificada como "Fuga de hogar".

Finalmente, la joven apareció pasadas las 23 horas, presuntamente en buen estado de salud, según pudo saber El Litoral.

⚠️Los allegados de la joven piden que sea buscada 👇🏻 pic.twitter.com/TZWrI3DR6w — El Litoral (@ellitoral) November 17, 2021

En horas de la noche, familiares y amigos de Damaris cortaron la calle en Avda. Peñaloza y Gorriti para pedir que aparezca sana y salva. Una familiar explicó a El Litoral que es una nena que va a la iglesia y es una chica de su casa y no es de salir. "En la Seccional no nos tomaban la denuncia y no querían salir a buscarla y no nos daban bolilla", manifestó la familiar.

Otros manifestantes se quejaron de que se perdió mucho tiempo y querían que las autoridades "se muevan", "que entren al Botánico a buscarla" y "revisen las cámaras".