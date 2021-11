https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alfonsina Storni, es indudablemente una de las poetas centrales de la poesía latinoamericana. Inserta en una tradición literaria, representa y expresa su propio tiempo histórico. Su escritura y biografía se convierten en un lente poderoso para comprender lo social, cultural y político de principios del siglo XX.

Memorias de Santa Fe Una poeta transgresora y moderna, Alfonsina Storni en el Teatro Municipal

Alfonsina Storni nace en 1892, dentro de una familia de inmigrantes. Trabaja junto a su madre desde niña en Rosario, estudia en la Escuela Normal mixta de Maestros Rurales en Coronda y recibe el título de maestra rural en 1909. En 1911 se mudó a Buenos Aires, trabajó como cajera en tiendas y colaboró en la popular revista Caras y Caretas. Por esos años, publica dos libros con sus poemas y gana el premio del Consejo Nacional de Mujeres por el poema “Canto a los niños”.

Foto: Archivo

Alfonsina Storni desarrolló su actividad literaria en las primeras décadas del siglo XX, en la ciudad de Buenos Aires, en un momento de gran transformación. Desde 1880 las ciudades latinoamericanas eran lugar de cambios en su estructura social y en su fisonomía. Pero en la segunda década del siglo XX el campo intelectual se profesionaliza, y tienen lugar la intervención de intelectuales que disputan el lugar a quienes lo habían dominado durante el siglo XIX. Los discursos críticos que surgen en ese momento histórico: el indigenista, socialista, anarquista y feminista, discuten nuevas identidades sociales y políticas. La historiadora Dora Barrancos señala esta época como “el despertar del feminismo”: en 1919 se presenta el primer proyecto de sufragio femenino y en 1924 se dieron los primeros pasos hacia la adquisición de la capacidad civil plena.

Foto: Archivo

En julio de 1929, el diario El Litoral presentaba a los santafesinos la poesía de Alfonsina Storni como: “Dentro de los valores literarios de nuestro país, la poesía de Storni no es una más. Es ‘una’. Su personalidad intelectual vista a través de su abundante obra, tiene perfiles inconfundibles”.

Foto: Archivo

Según la investigadora Laura Sanguinetti, los escritos y las crónicas publicadas por Alfonsina Storni en el diario La Nación, entre 1919 y 1921, permiten abordar la particular situación de la mujer, como también de la Argentina, en un contexto latinoamericano y moderno. Es decir, pensar el desarrollo del pensamiento latinoamericano en clave de género, entendiendo que la construcción de los cánones literarios sobre el cual se presenta la identidad americana tiende a crear un “sujeto fijo” negando a otras identidades. Por otro lado, la literatura no ha sido siempre considerada una actividad adecuada para mujeres y en efecto, no había muchas que tuvieran la oportunidad de ejercerla. Alfonsina Storni se constituye como sujeto mujer en la escritura en oposición a los discursos hegemónicos sobre la mujer.

Foto: Archivo

En esta clave latinoamericana, el diario El Litoral publica una reseña de una importante escritora chilena, Gabriela Mistral, con motivo de la visita de Alfonsina Storni a Santa Fe, en 1929, en donde presentará la conferencia: “La mujer ultramoderna y la poesía”. Las dos poetas son transgresoras porque no hacen caso de las normas sociales que las limitan. Alfonsina Storni con sus ideas de liberación sexual, Gabriela Mistral con la insistencia en la educación para las mujeres.

Las palabras de Gabriela Mistral son altamente emotivas: “Toda la fiesta de la amistad de Alfonsina, la hacesu inteligencia (…) de una sencillez elegante, la sangre nueva americana y ausencia de pedantería. Alfonsina está dispuesta a todo”.

Durante su paso por Santa Fe, Storni manifestó: “¿Como podría una mujer con temperamento artístico juzgar el mundo de las pasiones sino se entremezcla con ellas, como lo haría un hombre que no teme descarnar su propio corazón?”

Por esos días, el diario El Litoral, avisa a sus lectores: “Alfonsina Storni visitará y dará una conferencia en el Teatro Municipal” La escritora es esperada con expectativa por los santafesinos que esperan disfrutar de una jornada de excelencia literaria.

En un pasaje de esa conferencia Alfonsina Storni dijo: “El artista está al margen de las normas y convenciones que rigen para la mayoría; tiene el privilegio de crear para si una moral y una conducta que le permitan desarrollar un ideal estético sin la traba del canon mayoritario”.

Compartimos desde el archivo del diario El Litoral fotografías y titulares que reflejan el paso por Santa Fe de una pionera, referente y artista latinoamericana.