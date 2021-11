Luisa Albinoni y Catherine Fulop protagonizaron una complicadísima noche en MasterChef Celebrity

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las participantes formaron una pareja dispareja y sacaron de casillas al jurado. ¡Imperdible!

Este martes por la noche en MasterChef Celebrity se homenajeó a Doña Petrona Carrizo de Gandulfo y a su fiel ayudante Juanita. Los participantes trabajaron en parejas para tratar de reproducir esa dinámica, con recetas clásicas de la histórica cocinera. La mayoría de las parejas lograron un buen trabajo, pero Luisa Albinoni y Catherine Fulop no pudieron cumplir con el desafío y hasta cansaron a Germán Martitegui.

Luisa desempeño el rol de Juanita, mientras que Catherine tuvo que ponerse al frente del desafío encarnando a la propia Doña Petrona. La receta a preparar era lengüitas de cordero con papas noisette. Luego de superar la impresión inicial de trabajar con lengüitas, Catherine se puso manos a la obra: “Sean conscientes de que la lengua de cordero es muy chiquitita, no es como la de vaca. La tienen que hervir, pelar muy bien, después cocinar”, aconsejó Martitegui.

Al ver que la venezolana no podía pelar las lengüitas, el chef se acercó a ayudarla y la retó por no haberlas dejado más tiempo en el agua hirviendo: “La ansiedad no te ayuda...”, le comentó a la participante.

Mientras tanto, Luisa estaba trabajando con las papas noisette. Al acercarse, el chef vio que las papas estaban listas para ser hervidas, y volvió a enojarse con la dupla: “Sacalas ya del fuego y hay que hacer las papitas. Ahora las van a tener que enfriar porque si no se van a quemar. Chicas, están complicadísimas. Les digo una cosa: están complicadísimas”.

Las participantes se lamentaron de que Martitegui no las ayudara lo suficiente. El chef las dejó para seguir con su recorrido, pero Catherine lo siguió por todo el estudio para que le explique cómo pelar las lengüitas.

Finalmente la dupla presentó un plato titulado “Corderas parlanchinas”. Una vez ante el jurado, Catherine explicó: “Nunca salió la piel. Me estaba quemando. Me pelé mi piel: no salía la piel de la lengua pero sí la piel de mi dedo”.

Martitegui reconoció que no estaba tan mal el plato, pero Damián Betular se despachó sin vueltas: “La lengua no es lengua, las noisettes no son noisettes y las chauchas... de la huerta al plato”. Como era de esperarse, Luisa y Catherine recibieron el delantal gris para pasar a la última chance del jueves.