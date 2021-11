Futsal: Colón se coronó campeón y sumó su cuarta estrella

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sabalero se quedó con el título tras vencer a Universidad en el tercer juego, disputado en un Gimnasio Roque Otrino totalmente repleto. El equipo de Nicolás Fontanini obtuvo la Copa por cuarta vez.

Por Mauro González

Festeja Colón la cuarta estrella en el futsal de la Liga Santafesina de Fútbol. Venció a Universidad Nacional del Litoral en una gran final, digna de un campeonato tremendo que llevó el nombre de Andrés Ripke. Es que el formato de triple partido le dio más dramatismo, hasta tener que jugar el último, luego del empate de la U en cancha de Club Vial.

Universidad debía ganar por cuatro goles para forzar los tiros desde el punto penal, por lo que salió con una actitud ofensiva, con el objetivo de poder golpear en el arco contrario. Fue más que Colón en esa primera mitad, con recuperaciones rápidas de balón y llegadas más concretas al campo opuesto, pero se encontraron con un arquero Jordan Ramírez en una gran jornada. A pesar de esto, los dirigidos por Facundo Segovia pudieron encontrar el primer tanto del partido por intermedio de Juan Recalde. Sobre el final, en una chance inmejorable, se perdieron lo que podría haber sido el 2-0 con el que se hubiesen ido a los vestuarios.

Todo rojinegro

En el segundo tiempo todo cambió. Colón salió de ese asedio impuesto por la visita y volvió a ser lo que fue en gran parte del campeonato. Posesiones extensas, rotación de balón y juego dirigido por baluartes como Germán Britos, Luis Mugni y la capacidad goleadora en el momento oportuno de Mariano Simez, para conseguir el empate a falta de 16:17 para finalizar el encuentro. Este tanto fue fundamental, porque le dio el empujón que necesitaba para definitivamente quedarse con el campeonato.

En una ráfaga y aprovechando que Universidad empezó a jugar con cinco jugadores en el ataque, dejó el arco desprotegido y vinieron sendos goles de Mugni, Germán Britos, otra vez Simez, para colocar el 4 a 1 y la algarabía sabalera. Luego, sumó Franca y Britos nuevamente para los seis goles locales, mientras que descontaron Guillermo Passarelli y Jeremías Romero, respectivamente.

Colón se quedó con el primer y tercer juego, para ser justo campeón del torneo Andrés Ripke de la Liga Santafesina. Fue una fiesta para el futsal, por lo que brindó el público, que se acercó a este deporte que crece y evoluciona. Párrafo aparte para Universidad que luchó hasta el final y logró una gran campaña, llegando por primera vez a las instancias definitivas. Punto a favor para la organización del campeonato que encontró en esta triple final una definición atractiva y para repetir.

Síntesis

Colón.................6

Universidad.......3

Colón: Jordan Ramírez; Jonatan Pereyra, Germán Britos, Matías Britos y Mariano Simez. Ingresaron luego Diego Franca, Jonatan Romiti, Fernando Graña, Ivar Bonacci, Emiliano Duranti, Ignacio Herráez, Luis Mugni, Leandro Grillo. DT: Nicolás Fontanini.

Universidad: Cristian Solares; Matías Solares, Jeremías Romero, Juan Recalde y Tomás Soperez. Ingresaron luego Joaquín Perezlindo, Juan Cortes, Axel Barrera y Agustín Paolantonio. DT: Facundo Segovia.

Goles: en el primer tiempo, a 9:50 del final Juan Recalde (U); en el complemento, 16:17 y 10:11 Mariano Simez (C), 15:09 Luis Mugni, 14:01 Germán Britos (C), 4:23 Diego Franca (C), 3:36 Guillermo Passarelli (U), 2:38 Germán Britos (C) y 1:13 Jeremías Romero (U).

Amonestados: Duranti y Herráez (C); Passarelli (U).

Incidencias: no hubo.

Árbitros: Juan Bonnin, Leonardo Vivas y Maximiliano Manduca; cronometrador Jonatan Cardamone.

Cancha: Roque Otrino.