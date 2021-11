El "Barba" reinventa a Colón para ir al Cilindro el domingo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No tendrá a Delgado, Garcés ni Farías para el cruce con La Academia. Tampoco es tiempo de retorno para Paolo Goltz (lesionado) en el fondo. Armará con lo que tiene línea de cuatro, con cuatro volantes y dos puntas.

Burián; Meza, Bianchi, Piovi y Gallardo; Bernardi, Lértora, Aliendro y Castro; Beltrán y Ferreira. Once nombres, con un 4-4-2 cantado y definido. En medio del temporal de bajas (desgarros, lesiones, cinco amarillas), Eduardo Rodrigo Domínguez rearma al campeón vigente del fútbol argentino de cara a lo que será la excursión complicada por Avellaneda para visitar este domingo al Racing de Gago. Todo ello en el contexto de una seguidilla sin piedad par el sabalero, con tres partidos en apenas siete días.

Quizás, después de Racing, pinte mejor, porque automáticamente recuperará a dos titulares inamovibles: Facundo Garcés en el fondo y "El Niño" Facundo Farías en ofensiva. El tema es pasar la prueba del Cilindro de la mejor manera posible este domingo. Los movimientos más obligados estuvieron en la última línea.

En el fondo, Colón tendrá cambios de nombres y cambio de esquema: volverá a defender con cuatro. Las bajas de Delgado (desgarro), Garcés (cinco amarillas) y la no vuelta de Paolo Goltz generaron el temblor atrás. Se correrá Piovi a la cueva como un zaguero tradicional al lado de Bruno Bianchi, al mismo tiempo que será titular de "3" Nahuel Gallardo en el sabalero.

Arriba, sin Farías y con Morelo volviendo de a poco, los puntas serán los dos ex River Plate: Beltrán y Ferreira. Sin dudas donde menos sintió el impacto es en la zona de los cuatro todo-campistas: Bernardi, Aliendro, Lértora y Castro estarán dentro de los once de movida. Es, como siempre supone un grande con su gente, una salida de riesgo la de Avellaneda este domingo a la tardecita en el Presidente Perón.

A un mes de la final por el Trofeo de Campeones, seguramente contra el River de Marcelo Gallardo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, lo que el "Barba" busca es no perder intensidad en esta cuenta regresiva. Evitar repetir lo de las caídas contra Argentinos en el Diego Armando Maradona y frente a Patronato en el Presbítero Grella es el gran desafío de todo el grupo.

En cuanto al rival, Racing, Fernando Gago apenas dio algunos indicios de lo que podría pasar contra Colón. El entrenador, en la búsqueda de aceitar mecanismos, otra vez hizo un fútbol táctico contra juveniles y asomó un posible esquema.

Parecería que la línea de cinco que duró un tiempo en Tucumán no será más que eso. Pinta que el 4-3-3, el esquema preferido de Gago, volverá en casa contra el Sabalero. Sin arqueros en ambos equipos, uno de ellos se paró con Pillud, Cáceres, Domínguez, Prado; Alcaraz, Martinez, Córdoba; Garré, Correa y Lovera. En el otro estuvieron Fabricio Domínguez, Sigali, Novillo, Galván; Miranda, Moreno, Piatti; Copetti, Licha López y Chancalay. Como acostumbra a hacerlo Gago, no se distinguen titulares ni suplentes, algo que busca el técnico para mantener la competencia interna en estos primeros partidos en los que está al frente del equipo y todavía no tiene un once definido que salga de memoria.

Piovi: "Nunca jugué una final así"

Mediante la plataforma de Twitch y en diálogo con los streamers sabaleros "4Twitteros", el defensor sabalero Gonzalo Piovi recordó aquel cruce a Piatti en la final, lo que generó que un hincha se tatuara esa recuperación: "Es muy loco, es una locura tremenda. No me imaginaba que alguien podía llegar a tener un tatuaje mío, menos de un quite. Si era por el gol del campeonato bueno, pero no de un quite".

Sobre el cierre a Piatti comentó: "Yo no lo había visto, lo relojeo en mitad de cancha. En la corrida pensaba que ni bien controla le paga al arco. Yo iba pensando en tirarme, porque si le pegaba al arco yo no llegaba. Me salvó que controló y se frenó, ahí me dio tiempo, porque me iba a tirar. Zafé".

Luego amplió: "Era para patear, si es un 9 patea, controla al arco y patea o patea derecho, no te espera. Creo que él tiene otras características, me parece que fue por eso. Zafé que me esperó, si no me espera para enganchar no llego".

Por otro lado, fue consultado sobre la final: "Nunca había jugado una final así, en inferiores varias, pero en primera nunca. En esa final con Racing estaba tranquilo, tenía mucha confianza, el grupo estaba así y se sentía que todo iba a salir bien. Se notaba en la semana, en el clima que había".

Luego manifestó: "Creo que después del partido con Talleres sentimos que teníamos el campeonato en la palma de la mano. Si bien había que jugarlos, sabíamos que Talleres venía de tener un muy buen torneo, tenían mucha intensidad. Así fue el partido, complicado".

Sin acuerdo por Garcés

Más allá de la muy buena predisposición de las partes, la primera reunión entre los representantes de Facundo Garcés y los dirigentes sabaleros para analizar la chance de extender el contrato y ponerle una cláusula de salida no terminó con la esperada firma. Del lado del jugador llegaron los emisarios de la empresa que lo maneja; por el lado de Colón participó uno de los dirigentes y el abogado Juan Saliva.

La idea de todos es "seguir hablando" para llegar a la firma de un contrato de Facundo Garcés que se vence el año que viene, motivo por el cual los dirigentes buscan "blindarlo", mejorar el salario y extender por varios años más la relación laboral con el zaguero.