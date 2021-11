Malestar en San Juan: Chile no reabrirá el Paso de Agua Negra en diciembre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La decisión la tomó el Gobierno de Chile y auspicia otra temporada sin conexión por el paso que usan los sanjuaninos para llegar a las playas de La Serena.

El Gobierno de Chile anunció esta semana el “Plan Fronteras Protegidas”, con el que comenzará la apertura gradual de diversos pasos fronterizos en Chile en el contexto de la pandemia. La estrategia no contempla por ahora, al menos en todo diciembre, abrir el Paso Agua Negra, que conecta la Región de Coquimbo con la Provincia de San Juan, Argentina, decisión que generó fuertes reacciones a uno y otro lado de la cordillera.

La decisión gubernamental choca con los intereses sanjuaninos de recuperar la conexión con Chile, ya que Agua Negra estuvo cerrado por la pandemia la anterior temporada y se hablaba fuerte, con preparativos en terreno incluidos, de poder reabrir en la que se inicia. Pero las autoridades nacionales en Chile decidieron que no es oportuno por ahora.

En la administración de Sergio Uñac prefieren manejarse con prudencia sobre esta medida recién conocida, pero hay descontento e incertidumbre porque se complica también pensar en una reapertura después del 1 de enero de 2022, según confiaron a Tiempo de San Juan.

Fuentes del Ministerio de Gobierno sanjuanino analizaron que en términos generales San Juan está trabajando para tener el paso listo y en condiciones para abrirlo, con refacciones y una serie de obras que se están llevando adelante porque es una inversión que consideran oficialmente que trasciende una temporada. Son mejoras, explicaron, que tienen que ver con darles más comodidades a los sanjuaninos que usan este paso y los turistas chilenos que lo transitan. Conociendo la decisión chilena, aclaran que la apertura y el tema de manejo de las fronteras escapan de la esfera de la provincia porque son binacionales. "San Juan está interesada en que este paso se abra y Nación lo sabe", remarcaron las fuentes a Tiempo de San Juan.

A la vez, en el Gobierno de San Juan remarcan que quienes están llevando la voz cantante en esto son las áreas de salud de ambos países y que todo está supeditado a la pandemia: "estamos mejor pero esto no ha terminado". De hecho, en el último reporte de COVID-19 se conoció que repuntan los contagios en la IV Región y que Coquimbo y La Serena superan los 200 casos activos, representando el 66% a nivel regional.

Palabras con coletazos

Por otro lado, más reacciones generaron las declaraciones de la directora regional de Sernatur, Angélica Funes, quien ni bien conocida la no reapertura de Agua Negra dijo que “el visitante mayoritario no viene precisamente de San Juan. Es el mendocino el que lidera los ingresos a nuestra región”.

Según publicó el diario El Día de Coquimbo, esas palabras no fueron bien recibidas en San Juan. En un relevamiento propio, el medio chileno da cuenta de que el dirigente de la Cámara de Turismo de San Juan, Daniel Paroli, calificó de “inentendible” que la directora de Sernatur se aventure a un comentario tan “erróneo”.

El principal diario de Coquimbo hablar del malestar por las declaraciones de la funcionaria chilena sobre Agua Negra.

“En la última década, está más que demostrado que los sanjuaninos, riojanos, cordobeses, catamarqueños y gran parte del norte argentino, hacen uso frecuente de nuestro paso”, señaló al respecto. Además, el empresario de San Juan afirmó que son muchos los sanjuaninos que tienen propiedades en la región.

Según datos oficiales,12.946 fueron las personas que ingresaron a Chile en enero de 2020 desde San Juan por Agua Negra.

También citan a Luis Enrique Valdebenito, encargado de la Casa de San Juan Región de Coquimbo, quien dijo que es “un contrasentido” no abrir el Paso Internacional de Agua Negra, ya que las autoridades chilenas y argentinas vienen trabajando en forma conjunta desde hace mucho tiempo para ajustar los protocolos de atención de público. “El delegado presidencial (Ignacio Pinto) visitó hace menos de 15 días el complejo y pudo verificar in situ que las condiciones son inmejorables. Por San Juan el camino está despejado y operativo. No hay razones para mantenerlo cerrado. Los sanjuaninos tradicionalmente han usado estas playas para vacacionar y su llegada significa una reactivación en la Avenida del Mar, que le viene muy bien al turismo”, señaló Valdebenito a diario El Día.

La Aduana de Juntas del Toro, del lado chileno.

También el encargado de la Casa de San Juan expresó que las de la funcionaria Funes “son declaraciones poco claras, solo basta con caminar en plena temporada para escuchar que la tonada sanjuanina es la predominante. Por la importancia de los veraneantes sanjuaninos fue que el Gobierno habilitó la Casa de San Juan en pleno centro, para acompañar y asistirlos en caso de ser necesario. No está la casa de Mendoza”.

Valdebenito concluyó: “Ahora depende de la fuerza de nuestras autoridades regionales por hacerse escuchar en Santiago. Diariamente, los sanjuaninos me consultan si se abre y cuándo. Son muchos los que desean veranear en nuestras playas y otros tantos desean venir a ver en el estado en que están sus propiedades. En la Avenida del Mar son muchos los sanjuaninos que tienen departamentos y deben venir, regularizar sus pagos, mantenimientos, etcétera".