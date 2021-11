El Club de Leones de San Jerónimo Norte lanzó una nueva campaña de Control de Diabetes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será hoy de 8 a 10 horas en la plaza Pablo Yossen en el barrio Federal. Allí los vecinos de la ciudad podrán realizar controles de diabetes.

Este jueves 18 de noviembre, un equipo del Club de Leones de San Jerónimo Norte realizará una nueva campaña de Control de Diabetes. Será de 8 a 10 horas en la plaza Pablo Yossen, (Playón Deportivo “Cachiple”) del Barrio Federal, donde los vecinos podrán realizarse el control de Diabetes, organizado por la institución junto a profesionales de salud.

“Tengamos en cuenta que la diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. La mayoría de los alimentos que come se convierten en azúcar (también llamada glucosa) que se libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía”, recordaron.

Este año en particular, integrantes del club de Leones visitaron la localidad de San Jerónimo del Sauce, donde en el SAMCo local se procedió a efectuar el control de glucemia, con un total de 50 personas atendidas.

Además en esa oportunidad aprovecharon para donar un medidor de glucosa, tiras reactivas y agujas para la aplicación de insulina.

“Queremos agradecer a la comunidad de San Jerónimo del Sauce, al Dr. Victor Machado y a todo el personal del SAMCo y al presidente comunal Daniel Ríos y su equipo de trabajo por el acompañamiento”, apuntaron.

En este sentido desde el Club de Leones señalaron que si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

“Todavía no existe una cura para la diabetes, pero se puede reducir mucho el efecto que tiene sobre la vida si se practican hábitos de estilo de vida saludables, se toman los medicamentos según sea necesario, se obtiene información sobre el automanejo de la diabetes y no se falta a las citas con el equipo de atención médica”, ampliaron.