Diálogo: el presidente no convocaría a Macri y Milei

Jueves 18.11.2021 - Última actualización - 11:43

11:35

Así trascendió durante la conferencia de prensa de la Portavoz Presidencial.

“Iniciamos la segunda etapa de este gobierno. La primera fue muy dura: con los efectos del macrismo y la pandemia” comenzó su presentación Gabriela Cerruti, agregando que “es momento de continuar creciendo, como lo están demostrando los números de la economía”. Su introducción previa a las preguntas de la prensa acreditada fue puntualmente enfocada en la economía: “ha llegado el momento de continuar creciendo con redistribución económica. Argentina crece por encima del 9%; aún con pandemia creamos 300 mil puestos de trabajo; la capacidad instalada industrial llegó al 66,7%; la producción industrial creció 14,3% en septiembre”.





Respecto a la convocatoria a los distintos sectores de la oposición, la Ministra indicó que “las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo sobre una base de valores comunes” y que “se llevarán adelante todas las convocatorias que hagan falta”, para aclarar que “hay extremos, los que desconocen el sistema democrático. Sobre el resto, esperamos que prime la sensatez y se sumen al diálogo”. Sobre esto último, El Litoral pudo saber que desde el gobierno no esperan participar al ex presidente Mauricio Macri ni al Diputado Nacional electo Javier Milei, “el límite de la tolerancia es el intolerante” apuntaron fuentes oficiales indicando que los mencionados ya manifestaron que no están interesados en participar de ninguna mesa, al mismo tiempo que aclararon que en el caso del PRO es probable que se invite a su titular, Patricia Bullrich. No se fijó una fecha para formalizar la convocatoria, aunque se afirmó que será “próximamente”.



También hubo fuentes que aprovecharon la ocasión para informar que las conversaciones que Sergio Massa busca llevar adelante con otros partidos políticos corresponden a la agenda parlamentaria y a los proyectos que el Poder Ejecutivo busca promover en ese espacio, corriendo eso por camino distinto al de Alberto Fernández y su idea de incluir a la oposición en la conversación de la coyuntura nacional. La Portavoz misma se hizo eco de las voces altisonantes puertas adentro del oficialismo y dijo frente a las cámaras que “somos una coalición y los acuerdos básicos se llevan con precisión y unidad. Hay matices, y éstos hacen más fuerte a la fuerza política”.

Desalojo a comunidades aborígenes





Este jueves, a través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional decretó una prórroga de prohibición de desalojo a las comunidades aborígenes que habitan nuestro territorio. Ante eso, El Litoral consultó la adopción de otras medidas enfocadas a erradicar los efectos y ataques de los sectores más radicalizados, por ejemplo los que habitan en la Patagonia argentina. Ante eso, Gabriela Cerrutti afirmó que las provincias cuentan con las herramientas para prevenir y enfrentar esas situaciones y que desde la administración central están a disposición para apoyar ese cuidado al resto de la población que sufre diversos atentados, sin dar mayores detalles sobre medidas puntuales desde la gestión federal.