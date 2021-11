https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 18.11.2021 - Última actualización - 11:42

11:37

Este sábado Venado Tuerto será sede del segundo encuentro provincial de Hijos e Hijas de Ex Combatientes de Malvinas

Jorge Pavia

Con la participación de jóvenes de toda la provincia el próximo día de la soberanía (sábado 20 de noviembre), los hijos e hijas de los ex combatientes de Malvinas se volverán a encontrar de forma presencial.

Esta vez, el lugar elegido será en Venado Tuerto, donde compartirán un encuentro centrado en la preparación de los actos conmemorativos por el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas a conmemorarse el próximo 2 de abril del 2022.

En diálogo con Sur24, Ever Arnoldo, hijo de ex combatiente de Malvinas informó: ““En agosto nos juntamos en San Lorenzo e hicimos el primer encuentro presencial, ya que veníamos teniendo encuentros virtuales producto de la pandemia”, agregando: “Estamos nucleados en los centros de ex combatientes y en la Secretaría de Hijos de la Federación Provincial de Veteranos de Guerra y venimos trabajando hace unos años en la conformación de los grupos a nivel provincial”.

“En Santa Fe hay Centros de Ex Combatientes en casi todas las ciudades importantes. En Venado Tuerto hay dos y cada Centro tiene su grupo de Hijos, lo mismo pasa en Villa Constitución, Rosario, San Lorenzo, Santa Fe, San Javier, San Cristóbal y Esperanza, entre otros. Tenemos una buena participación de los Hijos de Ex Combatientes, la mayoría en sus Centros de Veteranos de Guerra de referencia”, apuntó.

Además, Arnoldo, quien se encuentra tras la organización del encuentro que se realizará en Venado el sábado, dio precisiones sobre la tarea que vienen desarrollando a nivel provincial, señalando que “venimos trabajando en continuar la causa de nuestros padres y en el fortalecimiento de las instituciones que ellos formaron. Estamos muy contentos porque venimos creciendo mucho en la provincia y pensando en lo que será el año que viene, con las conmemoraciones y actos por los 40 años de Malvinas”.

En cuanto a las diversas actividades que realizan desde Hijos, subrayó: “Hicimos murales por toda la provincia de Santa Fe recordando Malvinas, esperando los 40 años; también hacemos trabajos solidarios, como nos enseñaron nuestros viejos”.

En el encuentro del sábado, en Venado, habrá desayuno, un encuentro formal de debate donde se compartirán los planes que cada agrupación tiene en su localidad de cara a los 40 años de la Guerra de Malvinas y además los Hijos participarán de los actos conmemorativos por el Día de la Soberanía.

“Finalmente, en la plaza San Martín, estaremos en contacto con los vecinos y vecinas para seguir difundiendo la causa”, concluyó Arnoldo.



Ser Hijo

Sobre el significado de ser hijo de un Ex Combatiente de Malvinas, Ever Arnoldo expresó: “Mi papá se llamaba Edgardo Arnoldo, era de San Lorenzo y fue presidente del Centro de Ex Combatientes de esa localidad. Él combatió en la isla Gran Malvinas, en el Regimiento de Infantería Nº 5. Desde chico siempre lo acompañé en el Centro, en las actividades y en los desfiles. Es un honor, un orgullo y ahora una responsabilidad de poder sostener la reivindicación de la Soberanía en Malvinas, de poder seguir trabajando en las instituciones que ellos crearon”.

“Malvinas forma parte de mi identidad; está en mi vida desde muy chiquito y lo que hacemos está cargado de amor y de sentimiento. Nuestras remeras en Rosario dicen ‘Generación Malvinas, la lucha no termina’ y va por ahí; seguimos en la lucha permanente por la reivindicación de la soberanía de las islas del Atlántico Sur”.

Si sos hijo o hija de un ex combatiente de Malvinas y te querés sumar al encuentro del sábado, podes comunicarte con Ever : 3416477031 (Rosario) o con Carlos : 3462576582 (Venado Tuerto).