https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.11.2021 - Última actualización - 19.11.2021 - 13:21

14:52

Los dirigentes insisten en que la sede designada es Santiago del Estero. El plantel repetiría lo hecho en los viajes a San Juan: charter el día previo y regreso apenas terminado el partido.

Mientras sigue el "run run" de un cambio de escenario... Colón gestiona precisiones para armar el viaje para la final del 18 D Los dirigentes insisten en que la sede designada es Santiago del Estero. El plantel repetiría lo hecho en los viajes a San Juan: charter el día previo y regreso apenas terminado el partido. Los dirigentes insisten en que la sede designada es Santiago del Estero. El plantel repetiría lo hecho en los viajes a San Juan: charter el día previo y regreso apenas terminado el partido.

Más allá de los rumores con relación a la sede de la final por el trofeo de Campeones, Colón quiere tener algunas precisiones para el armado de la logística para afrontar ese partido y es por ello que el vicepresidente del club, Horacio Darrás, se puso en contacto con los organizadores y también con el capitán del equipo, Christian Bernardi, a fin de ir conociendo algunas cuestiones organizativas para transmitirlas al plantel.

Si bien falta bastante (un mes), la realidad es que la sede está designada (Santiago del Estero) pero los rumores hablan de un posible cambio teniendo en cuenta que hay enormes chances de que el campeón sea River, de este torneo y que la capacidad de convocatoria de los dos clubes pueda obligar a pensar -al menos eso, pensar- en un posible cambio de escenario y llevar el partido a un estadio más amplio.

Entre el Madre de Ciudades (algo más de 30.000 espectadores) y el Mario Kempes cordobés (60.000) hay una gran diferencia. El vice Alonso ratificó lo que se ha dicho desde siempre. Y esto es que el partido tiene una sede designada que es Santiago del Estero, donde también se va a jugar la final de la Copa Argentina en diciembre. Pero hay un "run run" que menciona la posibilidad de un cambio.

Sea en Santiago del Estero -como se le ha dicho a Colón- o en cualquier otro lugar, hay que armar la logística. En este aspecto, Colón tendría previsto repetir lo que se hizo para los partidos finales en San Juan. Es decir, viajar el día anterior en vuelo charter y volver apenas culminado el encuentro. Tanto el vuelo como el hotel para la delegación, corre por cuenta de la organización. Y en esta oportunidad, a diferencia de la final de la Copa de la Superliga, está definido que habrá premio para el equipo que logre el Trofeo de Campeones.

Cabe aclarar que en esa ocasión, el premio podría haberse dado en el caso de venta de entradas, algo que no ocurrió debido a que el partido entre Colón y Racing (como la semifinal con Independiente) se jugó a puertas cerradas en la capital cuyana.

Ahora habrá público de las dos parcialidades y se jugará con un aforo del ciento por ciento. En el caso del aforo, es algo que se empieza a dar desde esta fecha en el fútbol argentino. Respecto a que puedan ingresar las dos hinchadas, el Trofeo de Campeones -así como la final de la Copa Argentina- serán excepciones, aunque se habla desde los ámbitos gubernamentales, que la idea es que haya público visitante el año que viene.

El otro tema del que no se tienen mayores precisiones, es el referido a la venta de entradas para este partido. Ya fue tratado el asunto en reunión de comisión directiva, pero se aguardan precisiones que, por el momento, los dirigentes no tienen.

Por otra parte, en Colón ya se está hablando respecto de la continuidad o no de algunos jugadores. Cristian Ferreira no tiene opción y en principio debe volver en diciembre a River. La única chance sería que se renueve un préstamo, pero la realidad es que estaría jugando sus últimos partidos en Colón. Algo similar ocurre con el colombiano Yeiler Góez y también con Alexis Castro, más allá de que en este caso, Colón tiene una opción para adquirirle su ficha a San Lorenzo.

Hay un par de casos concretos que hacen pensar a la dirigencia. Uno de ellos es el de Mura, cuyo préstamo vence en diciembre y Colón tiene una opción. Lo propio ocurre con Piovi, aunque en este caso es muy evidente que Racing -dueño de su ficha- pretenderá ponerlo como parte de pago del pase de Chancalay. El club de Avellaneda tomó la decisión de adquirir no sólo el pase de Chancalay sino también el de Copetti. Por Chancalay, la opción está fijada para la compra del 50 por ciento o de la totalidad del pase. Si Colón lo quiere a Piovi (es un jugador que interesa porque puede jugar en varios puestos y anduvo bien), seguramente habrá una negociación que contendrá a los dos futbolistas.

Por último, desde el domingo, Colón afrontará una semana bien movidita pues visitará a Racing, luego recibirá la visita de Rosario Central (el jueves) y el domingo volverá a jugar de visitante, ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Los tres partidos se jugarán a las 19.15.

"Palito" de Sendoa

"Estaba con cuatro amarillas y era sabido que podían sacarle una más. Una picardía realmente. Estoy un poco molesto con algunas cositas del partido contra Platense. Acá va también para los compañeros de Facundo. Seguramente se la van a agarrar conmigo, pero no importa. Lo quiero decir, porque estoy enojado. Pienso que faltó compañerismo. Después empezaron a saltar de que el pibe tiene que cambiar algunas cosas. Puede ser que así sea, pero cuando hay un partido y el rival lo increpa, los más grandes tienen que ir a bancar la parada. Lo digo de frente. Todos juegan muy bien y salieron campeones, pero faltó compañerismo, porque en otro contexto no tengo nada que decir. No hay que dejar que lo vengan a increpar y apurar, y los más grandes tuvieron que bancarlo y no lo ví". Las palabras pertenece a Martín Sendoa, representante de Facundo Farías, en declaraciones formuladas a LT 9.

Sendoa, quien otra vez dijo que hay ofertas de varios clubes de Europa por el delantero rojinegro, que no podrá jugar el encuentro ante Racing por haber sido suspendido por una fecha -al igual que Garcés- también señaló que "hay una creencia de que Farías gana fortunas y la realidad es que cobra 140.000 pesos por mes".

El Litoral hizo algunas averiguaciones respecto de ofertas concretas por el jugador y lo único que hubo en los últimos tiempos fue de Estados Unidos y por una cifra sensiblemente inferior a la que pretende Colón, que firmó una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares.