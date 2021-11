Comienza la actividad del Gran Premio de Qatar

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton tendrán el domingo el antepenúltimo capítulo del duelo que vienen protagonizando en la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, cuya actividad oficial se iniciará este viernes.

Luego de la victoria de Hamilton el domingo pasado en Brasil, donde fue escoltado por Verstappen, las diferencias entre ambos se acortaron: son 332,5 puntos para el neerlandés y 318,5 para el británico.

