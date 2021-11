https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.11.2021 - Última actualización - 15:28

15:26

La obra fue realizada fue realizada por un reconocido artista callejero en el puente Labruna que queda cerca del estadio “millonario”.

Homenaje en vida Enzo Pérez quedó inmortalizado como arquero en un mural La obra fue realizada fue realizada por un reconocido artista callejero en el puente Labruna que queda cerca del estadio “millonario”. La obra fue realizada fue realizada por un reconocido artista callejero en el puente Labruna que queda cerca del estadio “millonario”.

Desde su llegada, Enzo Pérez se convirtió en un baluarte para Marcelo Gallardo en la mitad de la cancha y en uno de los futbolistas más queridos por el público millonario. Una clara muestra es lo acontecido en las últimas horas, ya que fue inmortalizado en las cercanías del estadio Monumental con una icónica imagen: el día que se puso los guantes para darle una mano al equipo pese a estar lesionado.

El 19 de mayo de este año, cuando el plantel se encontraba diezmado por un brote de COVID 19, el mendocino tuvo el valor de ofrecerse para oficiar de arquero en el trascendental choque ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores. Ese día el equipo argentino consiguió uno de sus triunfos más épicos de su historia, al vencer por 2 a 1 a los colombianos con sólo 11 futbolistas y con un jugador de campo (con una merma física evidente) debajo de los tres palos.

@lucas_artist_, un reconocido artista callejero en las redes sociales, decidió inmortalizar ese momento en el Puente Labruna, un lugar simbólico para los simpatizantes de River, ya que se encuentra ubicado en la Avenida Udaondo, a metros del Antonio Vespucio Liberti. El pintor escogió una imagen del ex Benfica y Valencia levantando el puño y con una sonrisa en su rostro luego del enorme triunfo.

“Podrán destruir estas paredes, pero los héroes son eternos”, fue la frase que eligió Lucas para acompañar la figura del futbolista.

Esta obra se dio a conocer poco después de que el club le rindiera un homenaje a Enzo. El volante fue reconocido en el Museo River, donde ahora luce en una de sus prestigiosas paredes un cuadro conmemorativo a la histórica noche en la que se convirtió en arquero profesional.

“Enzo para la historia. En un reconocimiento a su amor incondicional por el Club, Enzo Pérez fue homenajeado en el @MuseoRiver por su inolvidable actuación como arquero en el partido de este año frente a Independiente Santa Fe”, publicaron las redes oficiales del club.

El buzo verde generó un boom de ventas entre los hinchas e incluso se llegó a pagar una fortuna por una réplica durante la cena benéfica que realizó la Fundación River el 8 de noviembre. Enzo Pérez se subió al escenario junto al Muñeco y rememoraron la previa de la histórica noche en la que el mendocino, que arrastraba una lesión muscular, se paró debajo de los tres palos para enfrentar a Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores. Por esa prenda, firmada por el futbolista, y unos guantes negros se pagó un total de 7 millones de pesos.

“En ese momento, después de todo lo que estábamos atravesando y la catarata de contagios que sufrimos, nos quedamos con muy pocos jugadores y Enzo, que había sufrido una lesión. Lo primero que se me ocurrió decirles, para relajar, a modo de chiste fue: somos lo que somos, vamos a tener que jugar como venga, pero necesito un arquero. Necesito alguien que vaya al arco. Me miraron con cara de ‘a ver quién se va animar’, y Enzo me dijo: ‘si tengo que ayudar, voy ayudar, yo me animo’. Fue un día histórico a través de lo que estábamos viviendo, que no era para nada agradable y, sin embargo, yo creo que tiene que ver con la gran fortaleza anímica que tiene este plantel¨, develó el DT.