Dos conciertos de despedida

María Graña: "Me retiro del tango"

“Creo que cumplí una etapa, son 50 años que le dediqué al género y yo decidí en este último tiempo incursionar en el bolero, el folclore y el jazz y me parece que es hora de cambiar”, dijo la artista.

Crédito: Archivo El Litoral / Pablo Aguirre

María Graña, quien fue la voz cantante dentro de la orquesta de Osvaldo Pugliese y giró por el mundo con el espectáculo "Tango Argentino", festeja sus 50 años con el tango y anunció su despedida del género en dos conciertos que ofrecerá junto a Esteban Morgado Cuarteto las noches del 25 y el 27 de noviembre en el Auditorio Belgrano. “Me retiro del tango, creo que cumplí una etapa, son 50 años que le dediqué al género y yo decidí en este último tiempo incursionar en el bolero, el folclore y el jazz y me parece que es hora de cambiar, por eso determiné en este momento de mi vida hacer otras cosas”, contó Graña a Télam. En estas presentaciones -la segunda de ellas agregada tras agotar la del 25- que contará con invitados especiales, la dueña de una voz privilegiada y un estilo melódico y potente, celebrará junto a su público su tránsito con la música de Buenos Aires. Según adelantó Graña, en estos conciertos abordará un repertorio “con los temas que el público eligió” y además incluirá “pequeñas perlitas”. Entre los 70 y los 80 fue figura de los programa televisivos dedicado al tango - "El tango club", "Grandes valores del tango" y, después, en "La botica del Ángel", de Bergara Leumann, en los 90 a indagar en la obra de Astor Piazzolla junto a Horacio Ferrer, y llegó a hacer temporadas en el Armenonville de Francia y en Broadway. Nació en el barrio porteño de Villa Urquiza y la mayor influencia en su trayectoria fue su padre, cantor de tangos que llevaba el nombre artístico de Carlos Graña y resaltó que “empecé a estudiar canto desde los 12 años, me preparé muchísimo, tengo muchos años de estudio y muchos años de escenario”, dijo. Comenzó a tomar clases de canto con la profesora Elvira Aquilano, quien la acompañó durante 17 años en esa tarea; en 1970 se presentó en el concurso organizado por el programa televisivo “Canta el pueblo”, que se emitía por Canal 7, y logró el primer premio con “La canción de Buenos Aires”. Cuando Ben Molar produjo el álbum "Los de siempre”, que incluía 14 tangos inéditos, de creadores notables del género y cantados casi todos por vocalistas desconocidos, uno de estos últimos fue María Carmen Graña –su nombre completo- con el tema “Y nunca más tu amor”, de Francisco Pracánico y Leopoldo Díaz Vélez. En 1973 el pianista y director Osvaldo Pugliese la convocó para unirse a su orquesta, en la que desde 1964 cantaba Abel Córdoba, y debutó en el club nocturno Michelángelo. De la mano de Pugliese cantó en las casas más importantes del mundo del tango. Así daba sus primeros pasos en este camino; mientras que su primer disco lo editó en 1975 y se llamó “La gran tanguista”, al que le siguieron otros ocho trabajos. Participó en el Mundial del Tango 2016 y realizó varios espectáculos con Esteban Morgado, el Sexteto Mayor y Pablo Estigarribia. En 2019, volvió a cantar con el guitarrista Esteban Morgado, quien al frente de su cuarteto custodiará a Graña en esta presentación histórica en el auditorio ubicado en Virrey Loreto 2348. En cuanto a su vínculo con Morgado, la cantante expresó: “Nosotros nos conocimos cuando empezamos a hacer en 36 Billares un ciclo que en principio íbamos a hacer por tres fines de semana y donde terminamos cumpliendo dos años". “Morgado es un gran músico y tenemos mucho ‘feeling’ y trabajamos juntos porque nos sentimos muy bien y podemos pasar tranquilamente horas juntos, porque tenemos un dialogo muy fluido", concluyó. Con información de Telam