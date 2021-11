General López: el PJ avanzó en cuatro comunas y retrocedió en las cuatro ciudades

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los grandes ganadores fueron Pellegrini en Venado, Garziera en Firmat, Vaccaro en Cañás y Carballeira en Rufino. De 28 concejales que legislarán desde diciembre en las cuatro ciudades, sólo habrá seis peronistas. Sin embargo, el PJ recupera Santa Isabel, Cafferata, Miguel Torres y Diego de Alvear. Hubo reelecciones en 22 de las 27 comunas. Arrasaron Poleri en Teodelina; Gianetti en Wheelwright y Zaldo en Amenábar.

Los grandes ganadores fueron Pellegrini en Venado, Garziera en Firmat, Vaccaro en Cañás y Carballeira en Rufino. De 28 concejales que legislarán desde diciembre en las cuatro ciudades, sólo habrá seis peronistas. Sin embargo, el PJ recupera Santa Isabel, Cafferata, Miguel Torres y Diego de Alvear. Hubo reelecciones en 22 de las 27 comunas. Arrasaron Poleri en Teodelina; Gianetti en Wheelwright y Zaldo en Amenábar.

Por Juan Franco



En el domingo electoral del departamento General López sobresalieron las categóricas victorias oficialistas en las dos ciudades más populosas: Venado Tuerto y Firmat. En la primera, gobernada por el intendente radical Leonel Chiarella, la lista encabezada por Juan Ignacio Pellegrini, en el estreno de la escudería Primero Venado, con el 55 por ciento de los votos, obtuvo tres de las cinco concejalías en pugna y desde diciembre controlará la mitad de las 10 bancas en Sarmiento y Alem.



Y en la Capital Nacional de la Maquinaria Agrícola, la oferta liderada por Claudio Garziera, defensora de los intereses del intendente firmatense Leonel Maximino, con casi el 38 por ciento, logró dos de las tres bancas en juego y contará con amplia mayoría en el Concejo (cuatro de las seis bancas), cuya nueva composición será la siguiente: Griselda Valdecasa, Claudio Garziera, María Luz Budassi (asumirá en reemplazo de la fallecida Marcela Peotta) y Silvina Cocitto, todos del Frente Progresista; y Nicolás Rufine y Janina Pellegrini, de Firmat Futura-Frente de Todos.



Distinto es el escenario en las restantes ciudades, Villa Cañás y Rufino, donde los intendentes Norberto Gizzi y Natalio Lattanzi asistieron, incómodos, a festejos ajenos.



En los pagos de Mirtha Legrand, Juntos por el Cambio se impuso con holgura (cerca del 40 por ciento de los votos) logrando el ingreso de dos concejales (Lisandro Vaccaro y Marisa Sánchez), mientras que el gobernante Frente Progresista, Cívico y Social obtuvo una banca para Ana Isabel Sarbach, con lo cual el nuevo Concejo tendrá tres ediles del FPCyS (Carlos Rabasa, Claudia Compañs y Ana Isabel Sarbach) y tres de JxC (Lisandro Vaccaro, Marisa Sánchez y Verónica Elisei).



Y en Rufino, el oficialismo de Juntos por el Cambio padeció el triunfo contundente del Frente Progresista, Cívico y Social, de la mano del demócrata progresista Federico Carballeira, con más del 46 por ciento de los votos. En consecuencia, desde diciembre, el intendente Lattanzi deberá gobernar con un Concejo que estará integrado por tres ediles del FPCyS (Federico Carballeira, Alejandra Cerutti y Walter Santo), dos de JxC (Norberto Verna y Gisela Reinoso) y uno del PJ (Daniela Robles).



El común denominador en las cuatro ciudades es el retroceso del PJ en sus diversas variantes, que si bien en Venado rescató la banca que arriesgaba, con Sebastian Roma, y zafó del papelón, lo hizo con un bajo caudal de votos y en el tercer lugar, superado por la debutante Ciudad Futura)); en Firmat tendrá dos ediles (conviviendo con cuatro oficialistas); en Rufino apenas sobrevive Daniela Robles, y en Villa Cañás ninguno. En resumen, entre los 28 concejales que corresponden a Venado, Firmat, Rufino y Cañás, sólo seis tendrán los colores del PJ desde el 10 de diciembre. Así, salvo en Venado, el peronismo cerró el 14N resignando concejalías cada una de las demás ciudades de General López.



Comuna por comuna



En la recorrida por las 27 comunas del departamento, el dato saliente es que en 23 de ellas sus autoridades fueron reelectas (en María Teresa, Aarón Castellanos, San Francisco, Cañada del Ucle y La Chispa había lista única), siendo los triunfos más contundentes los de Joaquín Poleri en Teodelina (2.804 a 451); Benjamín Gianetti en Wheelwright (2.808 a 705); y Gustavo Zaldo en Amenábar (834 a 162), siempre en función de los datos que arrojó el escrutinio provisorio, ya que el definitivo se está llevando a cabo por estas horas en la ciudad de Santa Fe.



En tanto, son cuatro las localidades que cambiaron de color político,y todas por escaso margen: Santa Isabel, donde Pablo Giorgis aventajó al oficialista Iván Bordón (1.453 a 1.484); Maggiolo, donde Jorgelina Aguirre, de Juntos por el Cambio, venció (725 a 614) a la candidata oficialista del Frente Progresista, María Candela Bellini; Cafferata, donde el jefe comunal Favio Rossi (FPCyS) cayó ante el joven peronista Joan Franco Stramasi (492 a 446); y Miguel Torres, en la que Gustavo Piccirilli perdió la Comuna ante el justicialista David Segura (140 a 134).



Un caso distinto es el de San Gregorio, donde Lisandro Travieso, del peronista Unidos por San Gregorio, tras el paso al costado de Roberto Alberdi, superó al también justicialista Vicente Losada (1.648 a 1.098), es decir que continuará el mismo grupo político en la Comuna, denominado Unidos por San Gregorio -con Roberto “el Vasco” Alberdi como referente-, pero con otro presidente comunal.



Y un párrafo aparte merece el insólito episodio de Diego de Alvear, cuyo presidente comunal seguirá siendo Enrique Sagardía, pero ya no representando a Cambiemos (adonde había llegado a través del partido Fe del fallecido mandamás de la Uatre, “Momo” Venegas), sino al PJ. En esta oportunidad, el caudillo de pueblo superó al opositor Lázaro Sosa por 948 a 333.



En un marco adverso en lo provincial y nacional, el peronismo terminó cumpliendo objetivos mínimos en la evaluación comunal, donde conservó sus territorios y sumó algunos nuevos.



Por su parte, el Frente Progresista sufrió la pérdida de Santa Isabel, Maggiolo, Miguel Torres y Cafferata y no logró sumar ninguna nueva administración. Sin embargo, en una lectura optimista de la realidad, el senador provincial Lisandro Enrico declaró que los resultados no lo inquietaban porque eran muchas las comunas que arriesgaba la coalición y la gran mayoría las retuvo, para completar señalando que en ocasiones el desgaste de varios períodos consecutivos al frente de los ejecutivos no se puede remediar ni siquiera con un nuevo candidato.