Jueves 18.11.2021

20:33

Bolsa de Comercio

Precios de los granos con altibajos en Rosario

Por la soja con entrega inmediata, la oferta generalizada se ubicó en US$ 355 la tonelada, US$ 5 por debajo de la rueda previa.

Los precios de los granos operaron hoy con altibajos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con mermas para la soja y subas el trigo y el maíz disponible. Por la oleaginosa con entrega inmediata, la oferta generalizada se ubicó en US$ 355 la tonelada, US$ 5 por debajo de la rueda previa. En tanto, por el maíz con descarga se ofrecieron $ 500 más que el miércoles, en $ 19.500 la tonelada. Hoy reapareció la oferta en moneda extranjera en las operaciones de maíz, con un precio de US$ 200 la tonelada en el segmento disponible, un valor que también se replicó en el contrato de diciembre. Por el trigo con entrega disponible el precio fue de $ 23.600 la tonelada, con una mejora de $ 100 entre ruedas, mientras que en moneda extranjera dicha posición se ofreció en US$ 235 la tonelada. El contrato por el cereal para diciembre fue de US$ 238; enero se ubicó en US$ 240 y febrero en US$ 247. Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 430 la tonelada.