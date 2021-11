Definición infernal en el ascenso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Banco Provincial y Nuevo Horizonte llegan a la última fecha con posibilidades de ascenso directo. En caso de igualdad en puntos habrá una final en cancha neutral. Dialogamos con los entrenadores de cada equipo.

Por Ignacio Pueyo

La definición de la Primera B en la Liga Santafesina está al rojo vivo. De cada lado hay un equipo que no para de ganar. Estamos hablando de Nuevo Horizonte y Banco, que cosechan 51 puntos cada uno y lideran la tabla de posiciones de cara a la última fecha del Torneo Apertura Juan "Can Can" Ceballos.

Quien se consagre campeón de este certamen obtendrá el derecho a ascender directamente a la Primera División A para la temporada 2022. Quien quede en el camino deberá jugar el octogonal final en busca del segundo y último ascenso.

Los números de los dos equipos son sorprendentes: 20 partidos jugados, 16 ganados, tres empatados, y solo uno perdido para cada uno. Nuevo Horizonte suma muchos más goles a favor, con 67, mientras que Banco Provincial convirtió 46 tantos. Sin embargo, en el último antecedente entre ambos equipos, Banco se impuso en su cancha por 6 a 1 sobre el equipo comandado por Rubén Souza, allá por la fecha 10 del certamen.

Teniendo en cuenta en gran presente de ambos conjuntos, desde Pasión Liga dialogamos con los entrenadores de los dos equipos, en medio de una semana sumamente emocionante.

Por su parte, Víctor Cóceres, director técnico de Banco Provincial, se mostró sumamente tranquilo y con muchas ganas de que llegue el fin de semana. "Nosotros estamos con muchas ansias, con ganas de jugar dentro de un ratito. Tenemos muchas ganas de que esto pueda llegar a terminar ya el sábado", explicó el entrenador.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de ir paso a paso, pensando en un compromiso a la vez: "Nosotros vamos partido a partido. Es lo que venimos haciendo desde la primera fecha, cuando nos tocó jugar con Deportivo Agua. Nosotros vamos partido a partido. Ahora nuestro partido más importante es el sábado contra Peñaloza. Así que están todas las pilas puestas para el partido del sábado. Si esto sigue después se verá, pero por ahora nosotros estamos con el partido del sábado".

Por otro lado, Rubén Souza también se mostró sumamente entusiasmado, pensando en el partido frente a Don Salvador, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de posibilidades de que se dispute una final entre su equipo y Banco.

"Nosotros con los chicos estuvimos hablando y estamos convencidos que vamos a ir a la final del martes. Ya estamos mentalizados, pero primero tenemos que ganar el sábado. El martes es a todo o nada, por más que después podamos tener el octogonal. Nosotros estamos apuntando al torneo, a salir campeones directamente" declaró el entrenador.

Además, Souza destacó la labor que vienen realizando en los últimos años con su grupo de trabajo. Recordamos que, en el año 2019, Nuevo Horizonte estuvo a las puertas del ascenso, pero le tocó caer ante San Cristóbal y Nacional, los dos ascendidos a Primera durante esa temporada.

"El primer año jugamos solo con los chicos del club y perdimos en cuartos de final en cancha de Las Flores. Después hablé con los dirigentes para traer más jugadores. Se nos dio llegar a la final y no pudimos ascender. Ahora estamos en carrera de nuevo. Yo tengo pertenencia por el club y vivo los partidos como si estuviera jugando hoy. Este año trajimos tres o cuatro jugadores más: Germán Ponce, Gaete, Espíndola. Pudimos armar un buen grupo y estamos bien" explicó Souza, sobre su trabajo iniciado en el club en 2018.

Ambos entrenadores hablaron también sobre los protagonistas: sus jugadores. Los dos planteles se encuentran sumamente motivados de cara a la definición. Es que lejos de sentir la presión, ambos equipos están con muchas ganas de jugar y poder definir el torneo lo antes posible.

Al respecto, Víctor Cóceres señaló lo siguiente: "Estamos con muchas ganas, porque siempre vinimos de atrás nosotros. Cuando arrancó el torneo todos pensaron que Belgrano de Coronda se comía el torneo. Después del parate Nuevo Horizonte se hizo, y sigue siendo para muchos, el candidato. Nosotros calladitos llegamos de atrás, sumamos, sumamos, a ellos les tocó sufrir contra nosotros, y se dieron cuenta que tenían un equipo que les iba a pelear hasta lo último."

"La verdad que estoy muy orgulloso de los jugadores, del grupo, porque están todos tirando para el mismo lado. Los chicos de Reserva y los chicos de Quinta son uno más del grupo de primera. Tenemos un chico con edad de Quinta jugando en primera, y se consolidó de titular. Me hace sentir muy orgulloso todo eso" agregó Cóceres.

Por otro lado, Souza, también habló de su plantel: "Nosotros estamos bien, estamos tranquilos, confío en los chicos que hay en el grupo, excelentes jugadores y personas. Estamos tranquilos. Los chicos están muy motivados. Desde el primer día en que dijimos que teníamos que clasificar, porque el primer objetivo era clasificar. Ahora el propósito es ascender directamente."

¿La final?

En caso de igualdad en puntos luego de esta última fecha, el martes por la noche se disputará una final en cancha de San Cristóbal. En caso de que esto ocurra, la organización estará a cargo de la Liga Santafesina.