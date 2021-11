Estos son los argentinos ganadores en la Premiere de los Grammy Latinos

En una nueva edición de la entrega de premios de los Grammy Latinos, los artistas argentinos fueron protagonistas como es costumbre. En la Premiere, la primera parte de la entrega que se realiza antes de la apertura formal de la gala, cuatro músicos locales recibieron premio.

Con una ceremonia de lujo llevada a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Vicentico, Andrés Calamaro, Nathy Peluso y el quinteto Tinto Tango ganaron en sus respectivas categorías.

El ex cantante de los Fabulosos Cadillacs recibió el premio a Mejor Álbum de Rock por "El Pozo Brillante". "Muchísimas gracias, lo comparto con mis compañeros, también con mi familia y mis amigos de Fútbol por la Vida", sostuvo al recibir el premio.

Andrés Calamaro y el español C. Tangana se llevaron el Grammy Latino por Mejor Canción Rock/Pop con su colaboración "Hong Kong".

En tanto, Nathy Peluso se impuso en la categoría a Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco "Calambre". "¡Qué emoción tan grande! Muchísimas gracias por hacerme sentir especial y gracias a la música por darme esta oportunidad", dijo.

Por su parte, Tinto Tango, el quinteto que sostienen tres argentinos radicados en Los Ángeles y dos estadounidenses, triunfó por su "Tinto Tango plays Piazzolla" en la terna Mejor Álbum de Tango.

Una presencia destacada en la entrega celebrada en Las Vegas fue la de Fito Páez. Durante la gala, se sumó a María Becerra para entregarle a Camilo la estatuilla a Mejor Álbum Vocal Pop por "Mis manos". En la víspera, el rosarino había recibido el Premio a la Excelencia Musical, que se otorga a intérpretes que durante su carrera hicieron contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades.

Otro detalle argentino fue que el número de apertura estuvo a cargo de Diego Torres en un impactante show junto a la cubana-estadounidense Gloria Estefan.

En tanto, los otros músicos argentinos que estaban nominados, entre ellos Bizarrap, Zoe Gotusso y Nicky Nicole, se quedaron con las manos vacías.

no se dió. Creí que de las 4 nominaciones, un Grammy iba a poder llevar para Argentina. No lo logré en esta ocasión, perdón. Agradecerles a todos por el apoyo incondicional siempre, ese es mi premio más grande.

No me rindo; quizas nos vemos el año que viene…

los quiero

-biza🧢 pic.twitter.com/BWhfGnsI6a