Mick Schumacher: "Aspiro a triunfar en la Fórmula 1"

El piloto alemán Mick Schumacher, nuevo en la Fórmula 1, consideró que ganar el título de la categoría reina del automovilismo es una meta realista, en una entrevista publicada este viernes por el portal deportivo "Sportbuzzer".

"Por supuesto. De lo contrario, estaría en el deporte equivocado. Tengo la sensación de que puedo lograr algún día convertirme en campeón mundial", dijo el joven de 22 años antes de la carrera de este domingo en Doha, Catar.

"Si no tuviera esa sensación, le estaría quitando un coche a otra persona, solo para participar. Y ese no es el caso. Aspiro a triunfar en la Fórmula 1", subrayó el hijo del piloto alemán Michael Schumacher, ganador de siete campeonatos mundiales,

Mick Schumacher dijo además que está muy orgulloso de su padre. "Tengo un respeto enorme por lo que logró papá, lo que para mí estaba bastante claro cuando comencé. Porque solo el camino hasta la Fórmula 1 ya es duro. Consiste en mucho trabajo y muchas horas extra", dijo el piloto de Haas.

"Que mi padre lo haya logrado con tanto éxito a lo largo de tantos años me llena de orgullo y me estimula", dijo.

Tras 19 carreras, hasta ahora el mejor lugar logrado por el joven piloto es un duodécimo puesto.

