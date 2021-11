https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.11.2021 - Última actualización - 11:43

11:38

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: "contradicciones políticas", "falta de taxis y remises" y otros mensajes Los lectores se comunican a través del WhatsApp 3425 080710 o al mail: buzon@ellitoral.com

Contradicciones políticas

ALFREDO SALOMÓN

"Estuve viendo la televisión el domingo: Cristina acaba de anunciar que no va a ir a la sede del Frente de Todos. Entonces, ¿le interesa el país o lo que ella quiere?, porque si estamos todos tratando de engrandecer a nuestra patria, ¿por qué se enoja y no va a la sede de su partido? Esto es una contradicción. Acá hay gato encerrado".

****

Agua amarga

GENOVEVA DE B° NORTE

"Señores de El Litoral: abro la canilla y sale un agua rara. Cuando me enjuagué la boca me dejó un gusto amargo, horrible, como si fuera un químico, es un agua que no está limpia, como debería salir. ¿Qué está pasando con el agua de Santa Fe? ¿Le están colocando algo raro, algún químico? ¿Qué es lo que pasa? Dejé la canilla abierta, dejé pasar agua, me volví a enjuagar y seguía ese gusto amargo, ¿y ese es el agua que estamos tomando? Por favor, que Assa verifique qué está pasando con el agua potable. Esta agua parece muy peligrosa. Bastante turbia sale".

****

Falta de taxis y remises

LECTORA ATENTA

"Pienso que la Municipalidad tiene que encontrar una solución a la falta de transporte público por remises y taxis. Hubo veces que el médico me tuvo que esperar más de una hora y seguir atendiendo hasta que pude llegar. Lo último, al lugar de concurrencia al lugar de votación, el domingo pasado. Estoy en condiciones físicas y mentales de emitir mi sufragio. Puedo caminar perfectamente, pero no puedo trasladarme la cantidad de cuadras que tenía de distancia hasta la escuela donde votaba. No encontré un remís o taxi que me contestara a mi llamado telefónico, y vehículo propio no tengo, ni quién me llevara. No puede ser este estado de incomunicación e imposibilidad de traslado que estamos viviendo. Espero por favor que me publiquen este mensaje".

****

Elecciones

DR. MARIO PILO

"Los tres gobernadores radicales del país, Mendoza, Corrientes y Jujuy ganaron por guarismos históricos, nunca vistos antes en sus provincias. Es un renacimiento de la UCR de Yrigoyen, Illia y Alfonsín. Mientras, el grupo de radicales de la Franja Morada de la UNL, cuando quiso ser gobierno, sacó un 15 % de los votos y nos hizo perder el gobierno de coalición que habíamos constituido radicales, socialistas y demoprogresistas: el Frente Progresista Cívico y Social. Hoy ese grupo sólo puede mantener una concejala en la capital provincial. Entiendo -y es mi sugerencia- que deberían sincerar la situación. Los que han ganado a través de Cambiemos, que se afilien a ese partido. Porque la UCR forma parte del Frente Progresista Cívico y Social. Es una sugerencia de la Asociación Civil Anticorrupción para construir una política coherente y transparente".

****

Llegan cartas

Entrega de documentación importante

MARTA SNAIDERO

A fines de Octubre, solicité en el Banco donde me fue entregada la tarjeta de Débito, la reposición de la misma porque el cajero automático no la "leía". En realidad, de todas las veces que concurría había alguna vez que tenía suerte y podía realizar las transacciones, pero varias veces me era imposible. Ante esta situación decidí pedir la renovación. Además pedí una Tarjeta Adicional. El 3 de noviembre el servicio contratado por la entidad bancaria, me "informa" por mensaje de texto que en 3 (tres) días recibiré la tarjeta (sin aclarar cuál de las dos). Recién el sábado 13, minutos antes de las 18 hs. y después de estar pendiente a la llegada del cartero una semana (lo que significó que no podía salir y si lo hacía debía dejar una persona esperando con mi DNI por si era requerido), me es entregado un sobre. Pero, ¡oh sorpresa! Estaba solo la adicional que había sido solicitada.

¡Desde fines de octubre no puedo cobrar, depositar, abonar ni transferir por no tener la tarjeta de débito! Confiada en la data que Andreani publica en Internet, hice varios llamados al 0810 y me fueron devueltos correos en inglés. Le pedí el favor a una persona para que se llegara hasta el sitio de distribución sobre Ruta 19. En la guardia, recibió como respuesta que "no hay manera de que se contacten por teléfono ni otra vía. Que los 0810 son para comunicación interna".

Estoy escribiendo esta carta el 15 de noviembre, y en el banco no tenían información fehaciente de dónde está un plástico tan necesario y privado. Tendré que hacer kilómetros para ir personalmente a la sucursal del centro de Santa Fe del correo.

De paso, me llamó la atención que al ingresar a chequear el seguimiento de las visitas, figuraban la 1era, 2da y 3era para hacer entrega de la documentación con minutos de diferencia. ¡Es increíble! Porque así figura en la única entrega a mi domicilio. Obviamente no dejaron el Aviso de Visita. Gracias por publicar este mensaje.