https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.11.2021 - Última actualización - 13:49

13:41

Una vez más, el técnico del Millonario dejó en claro que su enfoque está en el Torneo Socios, donde su equipo es el líder y está cerca de coronarse campeón.

Liga Profesional Gallardo sobre su continuidad: "Cuando termine el torneo evaluaré mi futuro" Una vez más, el técnico del Millonario dejó en claro que su enfoque está en el Torneo Socios, donde su equipo es el líder y está cerca de coronarse campeón. Una vez más, el técnico del Millonario dejó en claro que su enfoque está en el Torneo Socios, donde su equipo es el líder y está cerca de coronarse campeón.

Mientras River se prepara para enfrentar el domingo a Platense por la Liga Profesional, el entrenador, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa este mediodía y no confirmó el equipo por "inconvenientes en los últimos entrenamientos" y además aseguró que, "cuando termine la participación de River, hablaré de mi continuidad". Por otro lado, se mostró confiado en poder consagrarse campeón del torneo local.

Cuando fue consultado por su futuro el Muñeco pidió respeto por el gran momento que está pasando su equipo y confirmó que sólo pienso en eso. "Después se hará una evaluación cuando terminemos la temporada. No entiendo las urgencias o la impaciencia, pero quiero que me entiendan a mí, estamos enfocados en esto, queremos ganar la liga y estamos en un proceso optimista, porque nos quedan algunos partidos y si seguimos sosteniendo la diferencia tenemos chances de lograrlo, el enfoque está ahí. Después de todo lo que venga o lo que se imaginan que pueda pasar, lo evaluaremos en ese momento", expresó.

🎙️ [EN VIVO] La palabra de Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa desde River Camp 📺 https://t.co/q102S9ja7B — River Plate (@RiverPlate) November 19, 2021

Con respecto al posible once titular de River para enfrentar a Platense, el técnico manifestó: "me queda un día más de entrenamiento y no quiero dar el equipo porque hemos tenido algunos inconvenientes en los últimos entrenamientos así que prefiero ser cauto y trabajar mañana en el último entrenamiento que nos queda y después comunicarlo a los futbolistas primero y antes del partido a ustedes".