Viernes 19.11.2021

Liga Profesional

Argentinos Juniors y Godoy Cruz empataron 0 a 0 en la Paternal

Los equipos no se pudieron sacar diferencias y se llevaron un punto cada uno, que no les sirve de cara al objetivo de clasificarse a una copa internacional.

Crédito: Gentileza

Argentinos Juniors intentó y Godoy Cruz esperó, pero ninguno de los dos pudo romper el cero y de esa manera empataron 0 a 0 en el encuentro disputado esta noche, en el estadio "Diego Maradona", por la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado ambos equipos siguen sin poder entrar aún a la Copa Sudamericana 2022, aunque están cerca de los puestos de clasificación. El primer tiempo, o mejor dicho, gran parte del partido, fue Argentinos Juniors el que llevó el dominio del partido, con buena disposición del balón y la utilización de los espacios. Godoy Cruz esperó para salir de contragolpe y se repuso a la lesión de su zaguero Ortíz, a los 6 minutos, para poder rearmarse y acomodar sus líneas. En ese sentido, el "bicho" tuvo una clara opción con un cabezazo de Avalos que se estrelló en el poste del arco de Espínola, quien no obstante tuvo una gran actuación. Para la segunda parte la intensidad que le pusieron ambos equipos afloró aún más y en ese sentido, Espínola le tapó un remate a Matías Romero que tenía destino de red. En el final el desmadre en el mediocampo entregó ocasiones muy claras, aunque ninguno de los dos supo definirlas y en el último minuto Lanzillotta se lució al sacar al córner un tiro libre genial de Burgoa. Con información de NA.

