Venezuela: Henrique Capriles pidió un voto masivo en el acto electoral del próximo domingo

El llamado de uno de los máximos referentes de la oposición al chavismo, junto a Juan Guaidó, se produjo en un momento de profundas divisiones en el llamado "arco opositor", que no logró candidaturas unitarias en la mayoría de las regiones. Pese a ello, el dirigente remarcó que el gran adversario a derrotar sigue siendo el gobierno de Nicolás Maduro.

El dirigente opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial en Venezuela, pidió a los venezolanos "reencontrarse" con el voto en las cruciales elecciones regionales del próximo domingo, que contarán con la participación de la mayoría de los partidos opositores tras años de abstención. "Tengo cuatro años que no voto, mi último voto fue en 2017 y el domingo voy a ir a votar; no se debe dejar de votar, creo que hay que reencontrarse con ese derecho y eso es lo que voy a hacer y estoy seguro que millones de venezolanos también lo van a hacer", expuso Capriles durante una rueda de prensa en Caracas.

El llamado de Capriles se produce en un momento de profundas divisiones en la oposición, que no logró candidaturas unitarias en la mayoría de las regiones. Pese a esta profunda crisis, el dirigente subrayó que el gran adversario a derrotar es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "El adversario no es Juan Guaidó, ni ningún otro liderazgo de las fuerzas democráticas, el rival es Maduro", remarcó Capriles en referencia al otro líder opositor, autoproclamado presidente encargado en su momento, aunque en la práctica no ejerce ningún control.

"El debate es normal, nadie se tiene que escandalizar porque haya un debate en las fuerzas democráticas. En mi opinión tiene que venir un relanzamiento de las fuerzas democráticas, y una nueva etapa de cara al futuro", apuntó Capriles. Unos 21 millones de venezolanos están convocados para elegir a 23 gobernadores y 335 alcaldes, además de los legisladores municipales y regionales, en un proceso en el que las principales organizaciones de oposición decidieron participar luego de tres años de boicot y llamados a la abstención.

Los comicios contarán con una misión de observación de la Unión Europea (que vuelve al país después de quince años) y otra de la ONU, así como del Centro Carter -fundado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter-, que regresa a Venezuela tras ocho años de ausencia. De todas formas, días atrás, el gobierno de Estados Unidos dijo que en Venezuela no se dan condiciones para elecciones libres y justas.

Mensaje del presidente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también instó a la ciudadanía a ir a las urnas el domingo, cuando el país elige gobernadores y alcaldes, pero bajo la siguiente advertencia: "respaldar a la oposición es condenar al país al fracaso". Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que ya está instalado el 90% ciento de las mesas.

"Este domingo vamos tempranito a elegir los candidatos y candidatas a las Gobernaciones, Alcaldías, Consejos Legislativos y Concejos Municipales. Una vez más el pueblo de Venezuela dará una lección de democracia al mundo entero. ¡Votar para Ganar! ¡Ganar para Avanzar!", escribió Maduro en su cuenta de la red Twitter.

Y la noche del jueves, en otros dos mensajes hizo un llamado "al pueblo consciente, honesto, patriota, bolivariano y chavista a ganar todas las gobernaciones, alcaldías y todos los espacios que se disputan en las Megaelecciones. A la carga, al combate, a la batalla y la victoria", y alertó que "votar por la oposición es condenar a Venezuela al fracaso".

Para el mandatario, "la derecha en su odio, divisiones e intereses, no aporta nada al país", mientras que "la Revolución garantiza la Paz y la estabilidad". Las autoridades electorales, en tanto, informaron que el operativo está en plena marcha y muy avanzado.

"Ya el material electoral está desplegado, se encuentra listo; hasta ahora tenemos el 90 por ciento de las mesas instaladas", expresó el titular del CNE, Pedro Calzadilla, en una entrevista en el canal local Venevisión. El funcionario señaló que las elecciones del domingo "llaman a la voluntad de todos" y resaltó la importancia de "lo que va a acontecer para el futuro de Venezuela".

Calzadilla indicó que el CNE espera un "gran margen de participación" de los ciudadanos en las regionales. De acuerdo con el CNE, 70.244 candidatos buscarán 23 gobernaciones, 335 alcaldías y 65.000 los cargos de consejos legislativos y concejos municipales.