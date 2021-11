https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.11.2021 - Última actualización - 15:24

15:16

Empató en San Juan, clasificó y ¿ahora qué? La Selección Argentina entra en los últimos 365 días rumbo al Mundial entonado, con un entrenador que probó 85 jugadores y parece haber encontrado el equipo ideal.

La era Scaloni A un año de Qatar 2022: el camino hacia la clasificación y lo que resta para Argentina Empató en San Juan, clasificó y ¿ahora qué? La Selección Argentina entra en los últimos 365 días rumbo al Mundial entonado, con un entrenador que probó 85 jugadores y parece haber encontrado el equipo ideal. Empató en San Juan, clasificó y ¿ahora qué? La Selección Argentina entra en los últimos 365 días rumbo al Mundial entonado, con un entrenador que probó 85 jugadores y parece haber encontrado el equipo ideal.

El 21 de noviembre de 2022 comenzará una nueva historia mundialista. En Al Khor, Qatar, se jugará el partido inaugural del mundial número 22 desde aquel disputado en Uruguay en 1930. El cotejo enfrentará al anfitrión contra un rival aún a definir pero sin embargo, así como Qatar que jugará su primer mundial, ya hay otros 12 países que se aseguraron un lugar. Alemania, Dinamarca, Francia, Bélgica, Croacia, Países Bajos, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Brasil y Argentina son hasta el momento los que pueden comenzar a diagramar su futuro respecto a la competencia futbolística más importante.

Nuestra selección jugó su último partido por un mundial el 30 de junio de 2018, aquél recordado 4 a 3 versus Francia en los octavos de final del torneo disputado en Rusia. Una competencia que fue una tortura para Messi y compañía, desde las eliminatorias hasta el post mundial. Para el bien de todos, 1240 días después del partido ante quien sería campeón del mundo tiempo después, y a 365 días de un nuevo mundial, hubo un paso de página, una renovación y una apuesta por un entrenador sin experiencia pero con mucho conocimiento en la Selección y en el plantel.

Todo parecía color de rosas tras el gran mundial en 2014, pero poco a poco el combinado nacional iba a vivir una crisis. Llegó la Copa América de Chile en 2015 y la derrota en la final iba a darle otro revés a aquella generación. La revancha era en la Copa América Centenario y una nueva victoria de Chile hacía que los históricos (Messi, Mascherano, Higuaín) den un paso al costado. Sin embargo la asunción de Sampaoli y la vuelta de estos jugadores en 2017 parecía la solución pero no lo era. Una mala eliminatoria hizo que Argentina sufra hasta la última fecha para llegar a Rusia y por si fuera poco en el mundial iba a explotar la polémica y las internas entre DT, ayudante de campo y jugadores.

Allí tras la destitución de Sampaoli iba a aparecer Lionel Scaloni, el analista de rivales del cuerpo técnico de Sampaoli pidió seguir en AFA, se hizo cargo de la Sub 20 y al tiempo asumió como interino de la Selección mayor. Llegaron los primeros amistosos, la idea de formar un equipo en el que Messi se pueda ensamblar después. Una renovación casi total del plantel apostando por jugadores jóvenes y un partido ante México que pareció consagratorio. 4 a 0 en Estados Unidos con 3 goles de su 9, Lautaro Martínez, hicieron que la AFA decida que Scaloni sea el DT en la Copa América 2019.

En ese momento volvieron los referentes de aquella generación que tan criticada fue. Messi, Di María, Agüero, Otamendi serían jugadores emblemáticos de un equipo plagado de jóvenes en la Copa América de Brasil 2019. Con la expectativa en la nueva camada, Argentina logró más de lo esperado, fue tercero tras caer en un polémico partido contra el local en semis y ganarle el partido por tercer y cuarto puesto al verdugo, Chile. Ese torneo confirmó a Scaloni para las Eliminatorias rumbo a Qatar y para la Copa América 2020 que se jugó en 2021.

La Copa del Mundo en Qatar dará inicio en el Al Khor stadium, que tiene capacidad para 12000 espectadores.

Tras todo esto, este 21 de noviembre parece utópico para la Selección Argentina. Se sacó el peso de ser campeón luego de 28 años, encontró una idea de juego, está invicta hace 27 partidos, clasificó al mundial y el entrenador parece tener un 11 ideal que puede pulir en los siguientes 365 días. Aquel equipo titular en el Maracaná, en la final de la Copa América, es a simple vista el preferido de Scaloni. Lo utilizó en el partido más importante del ciclo y repitió diez jugadores ante Brasil en San Juan este 16 de noviembre cuando se consumó la clasificación a Qatar.

Así, Emiliano Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez parecen ser los 10 preferidos del DT que completa el equipo con Gonzalo Montiel o Nahuel Molina Lucero en el lateral derecho. Al parecer, el ex River es el elegido para jugar cuando el partido amerita una marca más rígida (vs Brasil con Neymar) y el ex Boca el elegido para partidos donde hay espacio para atacar (vs Brasil sin Neymar).

A pesar de esto, el pujatense al mando de la Selección, demostró utilizar siempre al que mejor está y citó desde que asumió a 85 jugadores.

Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Esteban Andrada, Agustín Marchesín, Juan Musso, Gerónimo Rulli, Chiqutio Romero, Paulo Gazzaniga, Federico Gomes Gerth, Jeremías Ledesma, Guido Herrera.

Defensores: Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Walter Kannemman, Nicolás Tagliafico, Leo Balerdi, Lisandro Martínez, Fabricio Bustos, Renzo Saravia, Ramiro Funes Mori, Alan Franco, Gabriel Mercado, Milton Casco, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Facundo Medina, Emanuel Mammana, Leonel Di Plácido, Nicolás Figal, Nehuén Pérez, José Luis Palomino y Gastón Ávila.

Mediocampistas: Santiago Ascacibar, Alexis Mc Allister, Rodrigo Battaglia, Domingo Blanco, Franco Cervi, Rodrigo De Paul, Papu Gómez, Nico Domínguez, Gastón Giménez (hoy jugando para Paraguay), Giovanni Lo Celso, Erik Lamela, Manuel Lanzini, Gonzalo “Pity” Martínez, Maxi Meza, Iván Marcone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Guido Pizarro, Roberto Pereyra, Guido Rodríguez, Eduardo Salvio, Franco Vázquez, Matías “Monito” Vargas, Matías Zaracho, Enzo Fernández, Thiago Almada, Santaigo Simón, Cristian Medina, Emiliano Buendía.

Delanteros: Lucas Ocampos, Ángel Di María, Sergio Kun Agüero, Lucas Alario, Darío Benedetto, Joaquín Correa, Ángel Correa, Paulo Dybala, Adolfo Gaich, Nico González, Mauro Icardi, Cristian Pávon, Lautaro Martínez, Leo Messi, Gio Simeone, Matías Suárez, Julián Alvarez, Paulo Dybala, Exequiel Zeballos.

Lo que resta

El combinado nacional tiene 4 cotejos oficiales confirmados hasta el momento previos al mundial. Paraguay (27 de enero), Colombia (1 de febrero), Venezuela (24 de marzo) y Ecuador (29 de marzo). Todos por Eliminatorias Sudamericanas que finalizarán ese mismo 29 de marzo de 2022. Luego de eso podría enfrentarse ante Italia en un partido entre el último campeón de América y el último campeón de la Eurocopa y además tiene espacio para 3 amistosos antes de viajar a Qatar a otra cita mundialista.