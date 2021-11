https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.11.2021 - Última actualización - 9:59

9:53

Liga Argentina de básquetbol

Colón ganó pero no logró la diferencia que necesitaba

El sabalero logró el triunfo ante San Isidro pero no por el marcador que requería: fue 83 a 78 y entonces si el equipo cordobés vence a Libertad, habrá clasificado al Súper 8.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Liga Argentina de básquetbol Colón ganó pero no logró la diferencia que necesitaba El sabalero logró el triunfo ante San Isidro pero no por el marcador que requería: fue 83 a 78 y entonces si el equipo cordobés vence a Libertad, habrá clasificado al Súper 8. El sabalero logró el triunfo ante San Isidro pero no por el marcador que requería: fue 83 a 78 y entonces si el equipo cordobés vence a Libertad, habrá clasificado al Súper 8.

Por Redacción EL SEGUIR Colón tenía que ganar y por más de 8 puntos, porque esa diferencia (73 a 65) en contra era la que había sufrido en San Francisco. Cumplió con la primera consigna pero no con la segunda, y entonces si San Isidro vence el jueves próximo a Libertad de Sunchales, se habrá quedado con la clasificación al Súper 8. El partido fue victoria del Sabalero 83 a 78. En el primer cuarto, la paridad y el bajo goleo fueron la característica, para un cierre 17 a 16 en favor de la visita. Todo cambió en el segundo parcial, cuando apareció a pleno el equipo de Ricardo De Cecco, logrando un enorme parcial de 32 a 17. Una muy buena defensa y juego desde los perimetrales fueron las claves para irse al descanso en clara ventaja. Todo lo contrario sucedió en el tercer cuarto. Ahí comenzaron a surgir los errores en el local, que no mostró ideas alternativas ante la presión del rival en la línea de pases, lo que llevó a que los cordobeses igualaran el tanteador en 57. Finalmente, el cierre del parcial fue 64 a 60 para Colón (con un goleo de 26 a 16 para la visita). El último cuarto se jugó y se vivió como una verdadera final. San Isidro buscaba la victoria que le diera la clasificación al Súper 8, mientras que Colón debía no solo ganar, sino ampliar la diferencia a más de 8 puntos. Así se jugó hasta el final, que marcó un 83 a 78 a favor los locales que igualmente fue festejado por los visitantes. Ahora Colón tiene el cierre de esta primera fase con dos partidos que debe ganar obligatoriamente para seguir teniendo chances: el miércoles recibe a Echagüe, a las 21.30; mientras que el próximo domingo visita a Libertad, a las 20. En el medio, San Isidro puede terminar con toda la historia si el jueves, a las 21.30 y en su propia casa, vence a Libertad de Sunchales. Síntesis Colón (83): Joaquín Ríos 13, Tomás Ludueña 8, Patricio Aranda 2, Matías Cueva 13, Joaquín Zulberti 6, Tomas Gutierrez 9, Freddy Marín 7, Lautaro Pividori 7, Augusto Duarte 7, Matías Bernan 11. DT: Ricardo De Cecco. San Isidro (78): Santiago Bruno 11, Santiago Assum 12, Milton Vittar 10, José Montero 11, Juan Cruz Oberto 17, Emilio Stucky 4, Jerónimo Suñé, Gonzalo Romero 8, Federico Zezular 3 y Jeremías Diotto 0. DT: Daniel Beltramo. Parciales: Colón 16 - San Isidro 17, 48-34, 64-60 y 83-78. Árbitros: Fabio Alaniz, Elías Raboy y Edgardo Corradini. Estadio: Gimnasio Roque Otrino. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: