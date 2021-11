A un mes del comienzo del verano, Ushuaia se tiñe de blanco

La ciudad de Ushuaia amaneció este lunes completamente cubierta de blanco, a raíz de una nevada de mediana intensidad que genera una típica postal invernal en Tierra del Fuego cuando falta un mes para el comienzo del verano.



Los copos de nieve comenzaron a caer sobre la capital de la provincia austral durante las primeras horas de la madrugada, generando una acumulación de varios centímetros tanto en la zona de montaña como en el casco céntrico.





Las precipitaciones se combinaron, además, con un brusco descenso de la temperatura: el termómetro marcaba dos décimas de grado bajo cero a las 8 de la mañana, con una sensación térmica de 8,1 grados bajo cero.





Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las condiciones de mal tiempo se extenderán durante la primera parte de la jornada, con “nevadas fuertes” y vientos del sudoeste a 46 kilómetros por hora.

We wish you a merry Christmas, in summer, from Ushuaia pic.twitter.com/LPtN0wYbLY