"Milanosaurio", el sorprendente sándwich de milanesa más grande del país

Mide 35 centímetros de largo y pesa 750 gramos apróximadamente. Algunos se atreven a decir que es el más grande del mundo, aunque no se ha comprobado.

Tucumán sorprendió al país con el “milanosaurio”, el sándwich de milanesa más grande registrado hasta el momento en Argentina, que mide 35 centímetros y pesa 750 gramos. Su secreto, dicen los expertos, está en el pan y en la cocción del bife rebosado.

Este manjar fue creado por Sergio Santillán, el dueño de la sandwichería “El Turco” y aunque originalmente fue denominado como “el mila Turco”, los clientes comenzaron a decirle “milanosaurio”, y así lo rebautizaron.

“El especial que los clientes llaman ‘milanosaurio’ lleva cuatro fetas o ‘pisos’ de milanesa intercaladas: son 350 gramos de carne que pesa todavía más con el huevo y el pan rallado, cuando se hace milanesa”, contó Santillán a La Nación.

El “Milanosaurio” puede llegar a pesar alrededor de 750 gramos y viene en dos versiones: el común, con lechuga y tomate que sale $ 350; y el especial, que pueden comerlo dos personas tranquilamente, cuesta $ 440.

Por su parte, Santillán admite que en su negocio cuenta con una carta con otros platos, pero que en su local el sándwich de milanesa es el preferido de los comensales. “Es nuestro fuerte. Viene gente de Salta, Catamarca y Córdoba a probarlo, y micros desde Bolivia”, remarcó.

Cómo se prepara

Uno de los secretos para que el sándwich sea exitoso, es la carne y para ello, sus dueños se encargan ellos mismos de elegir los cortes de carne: “el deposte de la carne lo hacemos nosotros. Para la milanesa usamos carne de novillo y los cortes son nalga, cuadrada, chiquizuela o bola de lomo, y corazón de cuadril que es muy tierna”.

Por otra parte, el pan también es de elaboración propia. “Mide un poco más de 35 cm, es el clásico ‘sanguchero’, una variante intermedia entre el pan figazza, el pan francés (pero no tan crocante) y el pebete (pero no tan blando). Nosotros no le ponemos leche, como otros; el nuestro lleva solo agua”, explicaron.

También lleva una salsa picante con “otras cositas” que sus dueños prefieren mantener en reserva y guardar su fórmula bajo siete llaves como pasa con las grandes marcas del mundo. “A los que les gusta el picante les resulta muy rica, pero la verdad que es fuerte”, advierte.

Finalmente, Sergio fue consultado sobre cuántos “milanosaurios” vende por día, a lo que señaló que sumando ambos turnos, mediodía y noche; suele vender más de 700, ya sea al plato o para llevar.