Lunes 22.11.2021

16:07

Por Raúl Emilio Acosta

Mirada desde el sur Perotti, el Salado, la televisión y el porvenir Por Raúl Emilio Acosta

El título de una nota anterior debo repetirlo: "En Rosario hubo una sola ganadora: la Televisión" (muchos solo miran Netflix, no es por ahí).

Lewandowski durante años comentó para TyC el fútbol profesional y en el 2019 participó en una interna del peronismo: el "Sector Bielsa" versus el "Sector Perotti". Participaba del "Sector Bielsa". Ganó.

Carolina Losada no tenía existencia en Rosario desde su juventud y su grado de conocimiento provenía de sus actuaciones televisivas. Familia radical, hincha de Ñul. Primera en toda la provincia. Ganó.

Para ambos desde el 14 de noviembre su situación cambió; son Senadores Nacionales electos. Seis años, de no mediar otra oferta (ejem).

Ciro Seisas, Lisandro Cavatorta, Anita ("Mañanita") Martínez y Miguel Ángel Tessandori participaron activamente de la televisión local. Fueron los 4 "cabeza de lista" más votados para las concejalías rosarinas. En números fueron 3/3/3 y 2 concejales para los mencionados grupos. Análisis futbolero: triple empate televisivo.

En Rosario hubo una sola ganadora: la Televisión. No es posible escaparse a la demostración de fuerza. Es la puerta de entrada que los periodistas chuecos porfían en no aceptar y analizar como origen, presencia y consecuencia de los actores políticos que nos gobiernan.

EL RELATO A ORILLAS DEL RÍO SALADO

Estos resultados no fueron los de toda la provincia, tampoco los de la ciudad de Buenos Aires. Mucho menos los de la provincia de Buenos Aires. Quien no sepa leer el fenómeno televisivo rosarino como el marco perfecto de la boleta única y la dependencia (televisiva) de Buenos Aires argüirá tonterías pedaleando en la ignorancia.

La Boleta Única mata las ideas y esconde a los truchos debajo de una cara bonita o simplemente conocida.

Javkin no promovió un militante de su línea partidaria (si es que alguien la pudiese indicar como de existencia real), el peronismo tampoco, JxC reincidió y Tessandori es la variante independiente de JxC. Se insiste: una sola ganadora… la televisión.

Vamos, antes Mutis y ahora el locutor Jatón, dan cuenta de este fenómeno en nuestra ciudad capital. En Rosario hoy está exagerado pero, por lo mismo, es muy visible.

Hace muchos años escribí, debo insistir, que el río Salado delimita, con su paso por la provincia y su desembocadura en el río Paraná, una geografía, un paisaje y una historia para allá y una para acá.

El Socialismo en 12 años no logró cerrar esta división y solo con la multiplicación de radicales se sostuvo en el gobierno y en el poder provincial y hoy, con los radicales liberados de la firma del PSP (padre, tutor o encargado de los votos que aportaban) el partido de la rosa es un fenómeno urbano, universitario, de la ciudad Rosario, ni siquiera de la Región Rosario donde, además, no ejerce el poder, apenas si lo acompaña. No han elaborado el duelo. Miremos las urnas, se ve claramente que los votos son radicales o, si lo prefiere más claramente: no peronistas… clarito - clarito. El Socialismo nunca cruzó el Río Salado hacia allá, usaban a los radicales.

TIEMPO DE REVANCHAS

El radicalismo espera el retorno (el crecimiento, el crecimiento) de quien aparenta un liderazgo en el sur: Javkin. Retorno que las sonrisas de ambas partes anticipan; también las fotos, encuentros y telefonazos.

Ya escribí sobre los partícipes de la milonga regional: Manes, Lousteau de Coti, Pullaro, Scarpín, Barletta, Corral, hasta el locutor Jatón en la lista.

Debe sumarse UNR (Rector Bartolacci) y la conveniencia de Julián Galdeano, hacedor de la despampanante explosión de Carolina Losada y su lista de Diputados, con más el territorio que el radicalismo mantuvo y, en muchos casos, acrecentó.

El antiperonismo avanza en un polirrubro esperanzado, destinado al 2023. El socialismo duda. Sin ellos los antiperonistas igual ganaron. Es un dato fuerte. Bipartidismo local.

Pullaro es del sur y quiere esa apariencia sureña. Los colegas, en muchos e importantes casos militantes del socialismo, ven otra cosa que es un espejismo, tal vez una ilusión, nunca más que eso. No manda más el socialismo. No hay retroceso. Lágrimas en sus análisis intoxicados de corazón "pesepo". Sniff.

DEBE APARECER LA GESTIÓN POST PESTE

Javkin debe gobernar y la ciudad aún es la tapera que la Fein nos dejó. Nada funciona bien… todavía. No hubo cambios y la Peste ha sido la excusa. Cuidado, la Peste sigue.

Javkin debe conciliar, pactar, entregar "cosas" para recibir votos en el Concejo. Sin diálogo, Rosario es un desencuentro que lastima. Todo debe empezar. Pocas hojas del almanaque. Javkin sabe dialogar y debe hacerlo ya.

Perotti debe gobernar y cuidado, la Peste sigue. Perotti debe gobernar y conducir… y la peste sigue. En la provincia hay un punto de desencuentro que se puede resumir.

Desencuentro 1- "Gobierna solo, no nos consulta, estamos pintados, para ayudar tenemos que saber qué hace, avisarnos, dejarnos participar"…

Desencuentro 2- "Piden más de lo que tenían, no aceptan el mando, quieren co-gobernar y, en muchos casos, meten la pata o tienen la cola sucia y nadie entrega dineros y poder sin recibos y lealtades si no quiere suicidarse políticamente"…

CON LOS OJOS EN EL PORVENIR ELECTORAL

Si en Rosario hubo una sola ganadora: la televisión, el resultado provincial acepta otras miradas. Hay una mirada numérica que debería alertar, porque se presenta, en estas reflexiones, en su grado benévolo. En redondo 700 más 200 da 900. La Oposición al peronismo está sentada sobre 900 mil votos.

El peronismo sumó menos de 600 mil. La verdadera encuesta es la elección, quien quiera leer que lea. El consejo es que el peronismo la lea y advierta que la desunión quita el poder.

A la obvia mirada nacional que atrapó a la provincia (¿alguien cree que no hay dependencia mediática?) se sumaron cuestiones estrictamente comarcales, también regionales. Comunicar una de ellas. Qué comunicar y dónde y cómo hacerlo.

TELEFONOS DESCOMPUESTOS

A.- El peronismo. Visitar 100 veces el Norte y 10 veces el Sur es un yerro del peronismo. Era al revés. Qué decir y cómo decirlo es otro desacierto. El unicato en las jefaturas de campaña y en el mensaje es así desde los primeros consejos orientales, cuando comenzó la civilización, con el lenguaje y el mensaje.

Aconsejaría revisar la custodia y patrullaje que se hizo de lo comunicado porque es visible que Billetera Santa Fe es un logro poco menos que inatajable, que la vacunación lo es, que la Obra Pública es un alarde de repartija con fondos asignados (no relato, proyectos y la plata), que se equilibraron los fondos y tener la plata para el sueldo del mes que viene es bueno, no es malo y previsionar un mes es recontrabueno y no equivocado, vamos, vamos, que la torpeza es no contarlo hasta que se sepa y no exigir que se cuente es desidia, yerro, ineptitud, cuando no caprichosa impericia en el discurso.

El atribuir resultados a la nacionalización de la pelea es un buen diagnóstico que encierra dos hechos. Lo nacional es malo y pianta votos. Los candidatos con territorio y raíces pelearon bien. En muchos casos solos.

B.-El socialismo, ya en mitad del mar y flotando en el naufragio, andaba a los gritos contando sus cosas, sabiendo qué olvidar y dónde criticar. Una campaña excepcional. Cobrando favores para demorar una agonía que lograron -publicitariamente- disfrazar. La campaña de la señora García fue correctísima. Más no se podía, dadas las circunstancias.

C.-Un pan radicalismo que entendió que lo necesario era poco oleaje, colarse en el plano nacional (todos contra CFK) y apabullar al gobierno provincial, que no contaba todo lo bueno, supo como equivocarse poco. La población despreció a Angelini y Corral (fijarse en eso) y bancó a Pullaro. Volver a mirar los votos, el total y de dónde vinieron. Fueron buenos los dos publicistas aconsejando (y cobrando como corresponde) al "grupo Galdeano".

EL POLIRRUBRO A LA VUELTA DE MI CASA

El polirrubro "a la vuelta de mi casa" saca todos los días un pizarrón a la vereda donde está escrito, con tizas de colores, el precio del familiar de salame y queso y la gaseosa. Hace varios meses que arriba, en el pizarrón, en el primer renglón imaginario dice: "Aceptamos Billetera Santa Fe" escrito con una tiza de color verde y remarcada en rojo, muy visible. Para el polirrubro es importante avisarlo y por eso lo pone en la pizarra que ubica en la mitad de la vereda.

Nunca entré a preguntarle porqué no tenía un afiche, un medio afiche, un cartón, una calcomanía, un folleto oficial que avisara: "Aquí también Billetera Santa Fe". Nunca entré, para qué…

