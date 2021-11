Messi, Scaloni y Simeone son los tres argentinos nominados

El astro Lionel Messi y los directores técnicos Lionel Scaloni y Diego Simeone fueron los tres argentinos nominados en sus respectivas categorías para competir por los premios FIFA The Best, cuya gala se llevará a cabo de manera virtual desde la sede de la propia entidad, en Zúrich, el 17 de enero del año próximo.

Messi, ganador de la estatuilla al mejor futbolista del mundo en 2019, quedó en la lista junto a otros once futbolistas, entre los que se destacan sus compañeros en el París Saint Germain, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), titular del premio.

También figura el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), que lo ganó en sus dos primeras ediciones (2016 y 2017) desde que la FIFA separó el galardón del Balón de Oro, tradicionalmente entregado por la revista France Football.

En el rubro de entrenadores, Scaloni -campeón de la Copa América con el seleccionado argentino- y Diego Simeone -ganador de LaLiga con Atlético de Madrid- quedaron en carrera con otros cinco colegas europeos.

Simeone, de 51 años, había sido nominado en 2017 pero luego quedó fuera de la terna, a la que sí llegaron los rosarinos Mauricio Pochettino (2019) y Marcelo Bielsa (2020) pero sin acceder al premio.

La preselección de los candidatos en cada categoría fue realizada con la colaboración de un panel de expertos en fútbol masculino y otro en fútbol femenino. En la siguiente instancia, desde este lunes (22/11) hasta el 10 de diciembre, los capitanes y técnicos de cada seleccionado de las Asociaciones Miembro, más un grupo de periodistas especializados y otro de aficionados registrados en FIFA.com emitirán su voto para definir los ganadores.

Los tres más respaldados en la compulsa electrónica conformarán las ternas que serán anunciadas por la FIFA en los primeros días del año próximo.

La lista de candidatos al Premio Puskás de la FIFA (concedido al mejor gol del año) se anunciará más adelante, informó el máximo ente rector del fútbol.

📲 BREAKING: The candidates shortlisted for #TheBest FIFA Football Awards™ 2021 have been announced



🏆 The winners will be revealed at an online ceremony on 17 January 2022



📰 READ 👉 https://t.co/EwWqYTFz95 pic.twitter.com/TIaLDMAULE