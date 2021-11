https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para el amor no hay edad

Silvio Soldán confesó que a sus 86 años está de novio con "Susana", de 54

"Nos conocimos y me encantó. Es totalmente distinta a todas las mujeres que conocen en mi vida y me resultó bien", explicó el legendario conductor televisivo y adelanto que "no es muy rubia".

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Silvio Soldán estuvo el lunes feriado en el piso de Intrusos, América, y reveló en televisión cuántos años tiene y habló de su novia, una mujer llamada Susana, con quien sale hace un tiempo, luego de que ella insistió mucho para conocerlo. "Nos conocimos y me encantó. Es totalmente distinta a todas las mujeres que conocen en mi vida y me resultó bien", explicó el legendario conductor televisivo. Y amplió entre risas: "No es muy rubia. A mí me llama la atención el color rubio, basta, me gusta. Nos hicimos amigos, después pasó un poquito más y hasta que un día dije basta y me dediqué exclusivamente a ella". Y sorprendió al revelar los años que tiene ante la consulta de Adrián Pallares: "Silvio, ¿decís la edad?", le preguntó el conductor. "Lo voy a decir: mucha gente va a saber que yo tengo 86 años, son muchos eh. Ella tiene 54. Es una chiquilina para mí, al lado mío es una nena", explicó el animador. Silvio Soldán contó que haría si se la llega a cruzar a su ex, Giselle Rimolo, por la calle y si ella le pidiera perdón."No tengo la menor idea ni tampoco me interesa. Si me la cruzara por la calle no se si la reconocería, porque está muy distinta me dijeron. Igual no creo que ella me salude a mi tampoco", indicó el conductor.

