Lunes 22.11.2021 - Última actualización - 18:59

18:04

Según el diario “Bild am Sonntag”

Bayern Münich evalúa sanciones para los jugadores que no se vacunen

Los futbolistas que no se inocularon, no cobrarían mientras estén en cuarentena, y además podrían llegar a entrenarse de manera separada al resto del plantel.

El Bayern Munich ha tomado la decisión de aplicar medidas sobre aquellos jugadores de su plantel profesional que no se vacunen contra el coronavirus. Esta iniciativa se ha puesto en marcha a raíz de las numerosas bajas que tiene el equipo por estos días a causa de futbolistas que aún no han recibido sus respectivas dosis y que han debido aislarse por ser contacto estrecho de personas que han contraído la enfermedad. Según informó el diario Bild am Sonntag, aquellos jugadores del conjunto bávaro que no estén vacunados contra el coronavirus no recibirán su salario mientras deban guardar cuarentena por dar positivo o tener contacto con una persona infectada. Esta política habría sido aplicada de inmediato a Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala y Eric Maxim Choupo-Moting, los cuatro jugadores que tuvieron que hacer cuarentena después de que su compañero Niklas Süle diera positivo hace dos semanas. Pero las medidas no terminarían allí: la dirigencia también evalúa obligar a los integrantes del plantel que no estén inmunizados a entrenar por su cuenta. Esta sería una forma de presionarlos para que concurran a un centro de salud a aplicarse las dosis requeridas. Por el momento, desde el club no han confirmado ni desmentido la información publicada por el reconocido medio. En las últimas horas, el entrenador del Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pidió no sobredimensionar la crisis que se vive en su equipo por el coronavirus y la negativa de algunos jugadores a vacunarse. ”No podemos cometer el error de agrandar demasiado el tema. Me sorprende que seamos el único equipo en el que pasa algo así”, sostuvo. ¡Kiev, allá vamos! 🔜 📍#UCL #MiaSanMia #DYNFCB @Manuel_Neuer pic.twitter.com/zfIKs2SQMU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 22, 2021 ”Las polémicas son siempre parte del Bayern. La pregunta es si se deben tolerar. Naturalmente es desafortunado que determinadas cosas internas salgan a la luz pública”, agregó el entrenador que tendrá un total de ocho bajas para el partido del próximo martes contra el Dinamo de Kiev por la Champions League. El DT consideró que este momento adverso “a la larga puede hacer crecer” al grupo y evitó entrar en una polémica por la decisión de sus jugadores de no vacunarse: “Hay reglas claras. Si se tiene un encuentro con un contagiado un vacunado tiene que someterse a una cuarentena. Los jugadores están bien, se someten a test continuos. En siete días podrán salir de la cuarentena con un test negativo”. Joshua Kimmich, de 26 años, fue puesto el viernes por segunda ocasión después de haber estado expuesto al coronavirus. El internacional alemán acababa de salir de una cuarentena el martes después de ser contacto estrecho de su compañero Niklas Süle, quien dio positivo la semana pasada. De esta manera, se ausentó en la derrota del viernes del Bayern contra el Augsburgo por 2-1 en la Bundesliga y también lo hará el martes contra el Dinamo de Kiev. El caso de Kimmich, quien ha reconocido públicamente que optó por no vacunarse por “motivos personales”, suscitó el debate en Alemania, un país que sufre una nueva ola de la pandemia. Las tasas de infección registradas esta semana alcanzaron niveles récord, mientras que el porcentaje de personas vacunadas está por debajo del 70%. Los estados regionales alemanes de Baviera y Sajonia, entre los más afectados por la nueva ola de covid-19, anunciaron el viernes la cancelación de todos los mercados de Navidad, además de otras restricciones. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

