Coronavirus Vizzotti aseguró que hay stock de vacunas para "este año y para el 2022"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "el stock de vacunas" que tiene la Argentina contra el Covid-19 le permite al país "tener aseguradas las terceras dosis y refuerzos" para "este año y para el 2022".

Vizzotti se expresó así durante la conferencia de prensa que brindó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza junto al canciller Santiago Cafiero para anunciar que la Argentina donará más de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca a Vietnam, a la República de Mozambique y luego a la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO).

"En menos de un año, el 24 de diciembre estábamos acá recibiendo las primeras vacunas que llegaron a nuestro país, y hasta el 22 de noviembre, estamos con un stock de vacunas suficientes para asegurar el inicio de esquema, completarlos y las terceras dosis y refuerzos para la población que vaya cumpliendo los 6 meses, que nos permite estar donando vacunas", destacó la funcionaria.

La Argentina cuenta con el 62% de la población vacunada con el esquema completo y alrededor del 80% de las personas ya recibió la primera dosis, pero la ministra de Salud subrayó: "Hasta que cada país no acceda a las vacunas, no vamos a dar vuelta la página porque la pandemia no terminó". "El stock de vacunas que tenemos nos permite tener aseguradas las terceras dosis y refuerzos. Tenemos las vacunas para este año y para el 2022", destacó la funcionaria nacional y agregó que la población argentina, a partir de los seis meses de su inoculación, recibirá un refuerzo para completar la inmunidad.

La titular de la cartera de Salud explicó que las terceras dosis son adicionales que complementarán el esquema primario de vacunación en personas inmunocomprometidas y los mayores de 50 años que recibieron la vacuna de Sinopharm. .

La ministra diferenció la situación europea, en torno a la escalada de casos y nuevas restricciones, a la Argentina, por no "adherir a las vacunas y no tener habilitadas las vacunas para niños".

A su turno, Cafiero destacó: "Se donaron ayer 500.000 dosis a Vietnam y mañana partirán 450.000 dosis a Mozambique", y agregó: "De los países del G20, la Argentina está cuarta en cobertura de vacunación".