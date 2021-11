https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.11.2021 - Última actualización - 4:43

4:42

El intendente de El Bolsón dijo que hubo enfrentamientos entre gauchos y supuestos mapuches. Negó la acusación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien había acusado a la policía de Río Negro.

Tras la muerte en Cuesta del Ternero El intendente de El Bolsón advirtió que denunciará a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas El intendente de El Bolsón dijo que hubo enfrentamientos entre gauchos y supuestos mapuches. Negó la acusación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien había acusado a la policía de Río Negro. El intendente de El Bolsón dijo que hubo enfrentamientos entre gauchos y supuestos mapuches. Negó la acusación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien había acusado a la policía de Río Negro.

El intendente de la localidad rionegrina de El Bolsón, Bruno Pogliano, aseguró que denunciará penalmente a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, porque "habló de una represión policial que no existió" y la calificó como "una de las culpables de las horas de tensión" que se vivieron en la zona.

Pogliano criticó a la funcionaria nacional por haber dicho que la muerte de un hombre que participaba de la toma del predio de Cuesta del Ternero se dio en medio de una represión policial, al tiempo que se refirió a los disturbios con manifestantes en locales comerciales luego del hecho y sostuvo que "El Bolsón lo que quiere es recuperar la paz".

"Odarda es una de las culpables de las horas de tensión que vivió El Bolsón", aseguró el jefe comunal en declaraciones a la señal TN y precisó que la funcionaria nacional "fue la que habló de una represión policial que no existió", lo que dio lugar a los disturbios posteriores.

En el mismo sentido, remarcó: "La voy a denunciar penalmente y la voy a hacer responsable por las pérdidas económicas. No está habilitada a hablar de una represión policial que no existió, el gobierno de Río Negro no hizo ningún tipo de represión".

Pogliano señaló que fueron hombres a caballo que participaban de una celebración gaucha en El Bolsón quienes enfrentaron a los integrantes de agrupaciones mapuches que se acercaron a protestar de forma violenta a la zona comercial y denunció que "los gendarmes misteriosamente dejaron de cuidar el lugar".

El intendente sostuvo que los disturbios incluyeron "fogatas de dos metros al lado de una estación de servicio, un verdadero peligro" y advirtió que "eso hubiera continuado de no haber sido por los vecinos", al tiempo que subrayó: "Queremos que las fuerzas oficiales defiendan a los vecinos. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que haber un muerto más?".

"El Bolsón lo que quiere es recuperar la paz", remarcó el jefe comunal luego de recordar los ataques recientes a la sede de Vialidad Provincia y el incendio en el Club Piltriquitrón y, visiblemente molesto, agregó: "Estamos hartos que El Bolsón una vez por mes tenga que pasar por una situación de este tipo".