Un mundo basado en la confianza

La productora argentina afincada en Estados Unidos, surgida de la publicidad pero dedicada hoy a la televisión y el cine, comenta para El Litoral sobre el incidente que acabó con la vida de Halyna Hutchins en el filme que producía Alec Baldwin. También repasó la situación laboral en la industria, como así también su carrera para plataformas como HBO Max y Netflix.

Cecilia Salguero es una productora argentina afincada en Estados Unidos, surgida de la publicidad pero dedicada hoy a la televisión y el cine, comenta para El Litoral sobre el incidente que acabó con la vida de Halyna Hutchins en el filme que producía Alec Baldwin. También repasó la situación laboral en la industria, como así también su carrera para plataformas como HBO Max y Netflix.

Cecilia Salguero es una productora ejecutiva con más de 20 años de experiencia en la industria de la publicidad. En este rol, Cecilia ha producido cientos de comerciales con muchos premiados directores y ha rodado por todo el mundo, habiendo trabajado en numerosos países de Europa, Asia, África y América para clientes como Coca-Cola, Unilever, P&G, Nike, Visa, Ford, Citroën, entre otros.

En 2019, Cecilia decidió pasar a la producción de cine y televisión y en este tiempo ha trabajado en dos series documentales para televisión y un documental de para Netflix y HBO Max. Por esto, El Litoral la contactó para pedirle su opinión sobre la tragedia que afectó el último rodaje de Alec Baldwin, los problemas pre y post pandémicos del personal de la industria, y su floreciente carrera para plataformas como HBO Max y Netflix.

Cadena de negligencias

-Desde tu experiencia, ¿qué falló para que se produzca un incidente como el que acabó con la vida de Halyna Hutchins?

-Creo que fallaron una serie de cosas para que se produzca un incidente tan grave como este. Fue una sucesión de negligencias, no es que falló una sola cosa. Las balas reales no deberían estar en el set, el arma debería haber sido chequeada por al menos dos personas, el asistente de dirección no debió decir que el arma era un arma segura (“cold gun”) sin chequearla.

-Algunos dicen que el estar rodando en el Bonanza Creek Ranch es un signo de alto presupuesto. ¿Puede ser que la inversión en producción de “Rust” no haya sido pareja en todas las áreas?

-No considero que filmar en esa locación sea un signo de alto presupuesto. Además, yo diría que en todas las producciones se hacen elecciones en relación a las áreas donde se va a destinar más presupuesto que a otras.

De todos modos, en este caso el problema no fue solamente que las cosas se hicieron de forma barata para ahorrar; acá fallaron los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad en el set, independientemente del presupuesto. Por supuesto, usualmente gente más experimentada tiene una tarifa más alta que alguien con menos años de experiencia y probablemente tener a alguien con menos experiencia a cargo de las armas haya contribuido a que este incidente fatal ocurriera. De todos modos, hasta que no concluya la investigación policial, todas las teorías son un poco especulativas.

-¿Cómo se contrata a los profesionales en áreas claves, como los maestros armeros, para garantizar sus capacidades profesionales?

-El cine es una industria que se basa mucho en las recomendaciones, generalmente si trabajás con alguien y sale todo bien, volvés a llamar a esa persona y la recomendás a otros productores. Si tenés que contratar a alguien que no conocés, lo primero que hacés es chequear su experiencia viendo en qué otros proyectos trabajó, y por otro lado muchas veces pedís referencias antes de contratar a la persona.

Detrás de las cámaras

-¿Qué cosas cambiaron en los rodajes desde la reapertura, tanto a nivel protocolos como de costumbres?

-Desde la reapertura durante la pandemia se agregó toda una serie de protocolos destinados a garantizar la seguridad en el set. Sin estos procedimientos, no se hubiera podido retomar la actividad, al menos no tan temprano como se lo hizo. Durante la pandemia, yo estaba produciendo un proyecto internacional que requirió filmar en varios países. Cada país tiene sus propios protocolos de Covid y muchas veces cada Film Commission tiene sus reglas específicas. Además, yo tenía que presentar un plan específico para cada filmación que incluía los recaudos específicos que se iban a tomar en cada caso dependiendo de lo que estábamos filmando cada día y respetando las normas locales. Este plan incluye por ejemplo, qué hacer en caso de que un miembro del equipo testee positivo o presente síntomas en el set.

Inclusive ahora que la mayoría de la gente está vacunada, los protocolos siguen vigentes y se respetan. Por ejemplo, testeamos a todo el mundo antes de cada rodaje, cada miembro del equipo tiene que responder un cuestionario con preguntas básicas sobre su salud y las personas que estuvo en contacto cada día antes del rodaje. Por supuesto, todo el mundo usa máscara todo el tiempo, hay máscaras, alcohol en gel y demás materiales de protección disponibles en set. Hay una persona encargada de chequear la temperatura a cada miembro del equipo antes de comenzar el rodaje y de garantizar que se cumplan los protocolos en todo momento.

-En el último tiempo venían recrudeciendo los reclamos del Iatse, el sindicato de técnicos, sobre las condiciones laborales. ¿Por qué explotó este fenómeno ahora?

-Es posible que la presión adicional que significó filmar en pandemia haya contribuido a que estallara esto ahora, pero la realidad es que la insatisfacción de los técnicos por las condiciones de trabajo ya se venía gestando hace tiempo.

Hay una cuenta de Instagram que crearon algunos miembros que recopilaba historias anónimas de todo tipo de abusos en la industria que creo que ayudó tanto a visibilizar el problema como a dar a los miembros la confianza para unirse más y reclamar condiciones laborales y remuneraciones más justas.

Carrera

-Estudiaste Comunicación Social y te desarrollaste en el cine publicitario en la Argentina, Brasil y España. ¿Cómo fue tu llegada a la industria audiovisual estadounidense?

-Yo vine a Estados Unidos con la idea de hacer la transición a cine y televisión, pero por supuesto que está transición llevó un tiempo y empecé trabajando en publicidad hasta que finalmente tuve la oportunidad de trabajar en una serie. Yo siempre enfoqué mi carrera en el trabajo internacional y filmé en muchos lugares del mundo incluyendo Estados Unidos, además en Argentina hacía muchos servicios de producción para productoras americanas que iban a filmar a nuestro país así que la llegada fue bastante fácil en el sentido de que ya conocía muy bien cómo trabajan acá.

-Se acaba de estrenar en HBO Max “The Way Down”, serie documental sobre la gurú Gwen Shamblin Lara, en la cual trabajaste. ¿Qué podés contar sobre esta producción?

-“The Way Down” es una historia fascinante y estoy muy contenta de formar parte de este equipo. Filmamos muchas entrevistas con ex-miembros de la iglesia, la mayoría en Nashville y también gran parte en Los Ángeles. Casi todas las entrevistas fueron filmadas dentro de distintas Iglesias, esto fue una elección de la directora Marina Zenovich, y fue bastante difícil al principio conseguirlas porque no podíamos dar mucha información sobre el documental porque era confidencial y muchas Iglesias no querían formar parte sin saber bien de qué se trataba.

Lo más increíble de la historia es que cuando ya estábamos terminando de editar sucedió un hecho tan inesperado que generó que decidiéramos hacer una segunda temporada que estamos produciendo ahora mismo. No cuento detalles para no arruinar la historia para quienes no vieron la serie todavía, ¡pero recomiendo que la vean!

-¿Qué otros proyectos tenés en curso en este momento?

-En este momento, estoy trabajando en varios proyectos documentales, entre ellos la segunda temporada de “The Way Down”, y otros dos proyectos para Netflix: uno es una investigación sobre la seguridad de los alimentos en Estados Unidos y la otra es una serie sobre un atleta muy importante pero no puedo decir nada por ahora: esa serie ya está casi lista y se estrenará muy pronto.