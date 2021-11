https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 23.11.2021 - Última actualización - 11:19

11:16

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: "reclamos a ASSA", "opinión futbolera" y otros mensajes Nuestros lectores se comunican con El Litoral al WhatsApp 3425 080710 o al Mail: buzon@ellitoral.com

Dos reclamos a Assa

VECINOS DE EL POZO, MANZ. 14

"Desde hace semanas, le estamos reclamando a Assa por una pérdida de agua en la manzana 14, entre las casas 20 y 21. Dicen que van a venir, pero no lo hacen. Así que exigimos pronta respuesta y reparación, ya que son litros y litros de agua potable que se pierden. El segundo reclamo es que, nuevamente, en la esquina de calles Jiménez Assua y Marta Samatán hay una laguna de aguas servidas. Evidentemente se han tapado los caños. Por favor, exigimos pronta solución para ambos problemas. Gracias al diario por el espacio".

****

Opinión futbolera

RUBÉN GIONBLANCO

"Todo bien en la nota con Soldano, pero jugó muy poco en Colón. Ni a los propios Luque y 'Cococho' Álvarez, que brillaron en Unión y en Colón, respectivamente, les dedicaron tanto espacio".

****

Falta de humildad y de respeto

UN PERONISTA

"Quiero expresarle al gobernador de la provincia mi más enérgico reclamo, como trabajador de muchos años en la administración pública provincial. He visto pasar muchas gestiones de gobierno, pero la falta de humildad y de respeto hacia los empleados, por parte de algunos funcionarios políticos, es verdaderamente una vergüenza. Máxime si dicen ser peronistas, partido al que pertenezco y que desacreditan con su soberbia. Realmente, tales funcionarios deberían leer las bases y la historia del peronismo para aprender a conducirse, porque solo nuestro partido sabe que un funcionario peronista debe ser humilde y respetuoso de los trabajadores. Téngalo en cuenta gobernador. Mire que hay muchos empleados en la administración pública que votan. Y así les ha ido. Ordene a sus funcionarios a conducirse con respeto. Hay actitudes que son actos que lindan con la violencia laboral, y la soberbia en el poder es verdaderamente vergonzosa. Tienen la oportunidad de cambiar en estos 2 años que les quedan".

****

Interrogantes

UNA SANTAFESINA PREOCUPADA

"Estoy afligida por lo que se ve y pasa diariamente en Santa Fe, incluso en las elecciones. Yo me pongo a pensar al extremo que hemos llegado. Porque ya se sabe que los ciudadanos, a los concejales los tienen como los zánganos del colmenar, porque realmente no hacen nada. Muchos están atornillados ahí desde hace tiempo. Para colmo ahora (yo no sé si la gente está loca o cansada, o quisieron castigar a otros), eligieron a dos personas: una sin preparación, cantante de cumbia conocido por solo algunos; y el otro, que no está en su sano juicio. Nosotros vamos a tener que pagar un sueldo bastante alto a esos concejales. Uno de ellos nos quiere enseñar cómo comer y vivir... Es una vergüenza esto. Ese hombre solo se manejó en su zona oeste, Santa Rosa de Lima, en el sur; en los barrios del norte, por Av. A. del Valle, el Puente Negro, etc. nadie lo conocía y él tampoco conoce esas zonas... A este extremo hemos llegado. Para mí, a ese señor tendrían que haberle hecho un estudio psicológico, para ver si era apto para ocupar una banca en el Concejo. Se cree un salvador del mundo, pregonando sobre la salud. Cualquier día vamos a ver a un perro sentado ahí en el recinto... porque lo votó la gente. ¡Qué poca seriedad hay en todo esto! Como pasa con el intendente Jatón, él actúa como un asistente social, un ministro del área social... Un intendente es para toda la ciudad. ¿No ve cómo está la gente en los barrios, cómo viven, las carencias...? Él se preocupa porque los comedores tengan para darles de comer a los chicos; visita las escuelas... Él debería bregar para que la gente esté bien y viva cómoda, sea feliz en sus respectivos barrios. Permite que se armen asentamientos en todas partes. En lugares habitados por gente que trabaja, que paga impuestos, los servicios. Él parece no saber ni importarle nada de eso...".

****

Inspecciones en los baños de los bares

ALFONSO RODRÍGUEZ

"Una vez dijo alguien: si querés conocer la cultura de un país, entrá a un baño público y te darás cuenta enseguida. Yo no pretendo viajar al exterior para ver si es cierto o no, pero es innegable que algo de razón tiene. Quiero referirme a los baños en los bares de la ciudad de Santa Fe. Dan asco, hasta a veces es totalmente nauseabundo. Ahora la pregunta que cabe al respecto, en un lugar donde la gente va a ingerir alimentos ¿no se debería guardar la higiene que corresponde en los sanitarios, por ser un foco infeccioso y porque debemos dar seguridad y salud a la sociedad? No solo es un tema que les cabe a los empresarios, sino también al Estado, que no supervisa, en pleno momento de mayor asistencia de comensales, en qué condiciones están sus baños. Exigen que la cocina tenga una serie de requisitos -que no sé si alguien supervisa del Estado- ¿y no inspeccionan los baños? Pero no hay que ir cuando no hay nadie, hay que caerles cuando está lleno de gente. He visto baños sin jabón, sin nada para secarse las manos, inodoros que no funcionan, no hay desinfectantes, no hay ventilación hacia fuera, etc. E incluso asistí a un lugar donde en su baño había un desborde de líquido cloacal. ¿Es normal esto? En plena pandemia todavía tenemos que convivir con estas cosas? ¿Dónde está el Estado? Y pensar que uno cuando pisa, sin saberlo traslada en sus zapatos gérmenes, virus y vaya a saber qué otras cosas al lugar donde está comiendo...".

****

Llegan cartas

Estoy en calma, estoy tranquilo (Salmo 131)

FÉLIX

Estoy en calma, estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre, como un niño, así estoy yo. (Salmos 131:2).

Tengo el privilegio de pasar tiempo con mi dos pequeños nietos. Los momentos más dulces son, sin duda, cuando ellos quedan dormidos en mis brazos. Ese total abandono, el dormir en paz y tranquilidad porque sabe, en el caso del mayor, e intuye, en el caso del más pequeño, que están cuidados, protegidos, a salvo en el regazo de alguien que los ama inmensa y profundamente. Hoy meditaba en este pasaje y venía a mi mente la imagen de una leona protegiendo a sus cachorros, dispuesta a matar para protegerlos, imponente, ofreciéndoles protección ante cualquiera que cometiera la estupidez de acercarse.

Así es nuestra vida con el Señor. Pablo afirmó que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Él es el Padre amoroso que tiene el deseo de tomarnos en sus brazos y darnos la paz, la tranquilidad, el reposo que necesitan nuestras mentes y corazones, cansados de esta pandemia que, tal vez no nos mate, pero no nos deja vivir, nos desgasta en todos los niveles. Dos cosas nos puede sostener: una saber que Dios nos espera con los brazos abiertos y la actitud de la madre. Otra, tomar la decisión de correr hacia Él con nuestros miedos, ansiedades, preocupaciones, cargas, etc.